Eaton: Abschied von Langzeit-Personalchefin Helga Mayer

Der Name des Arbeitgebers änderte sich zweimal, die Firma blieb aber vom ersten Tag der Lehrausbildung bis zum letzten Arbeitstag dieselbe: Mit Personalchefin Helga Mayer wurde zum Monatswechsel ein wahres Urgestein der Eaton Industries (Austria) GmbH mit Sitz in Schrems-Eugenia in den Ruhestand verabschiedet – und eine Frau, die firmenintern Geschichte schrieb. Mayer war beim Hersteller elektromechanischer Komponenten die erste Frau im Führungsteam des Unternehmens in Österreich.

„Ich hatte das große Glück, das Unternehmen über all die Jahre begleiten zu dürfen“, sagt Helga Mayer nun, „in Zeiten des Wachstums genauso wie in Krisen, in denen die Personalleitung natürlich immer in der Schusslinie steht. Am Schluss bleiben die schönen Momente und die besonderen Begegnungen mit so vielen Menschen in Erinnerung.“

Bewegte Jahre nach Lehrausbildung. Als die Schremserin vor 43 Jahren in das Unternehmen eintrat, hieß es noch Felten & Guilleaume und hatte etwa 500 Beschäftigte. Elf Jahre lang arbeitete sie im Finanzwesen, danach wechselte sie in die Personalabteilung und wurde nach vier Jahren als Personalreferentin zur Personalchefin berufen.

Im Personalwesen hatte es zuvor mehrmalige Wechsel gegeben, mit Helga Mayer kehrte Stabilität ein. Sie erlebte 1997 den Verkauf von Felten & Guilleaume an die deutsche Moeller-Gruppe mit, die wiederum 2005 an die britischen Finanz-Investoren Doughty Hanson und 2008 für kolportierte 1,55 Milliarden Euro an US-Konzern Eaton verkauft wurde. Heute hat alleine das Werk in Schrems etwa 770 Beschäftigte, dazu kommen etwa 150 in der Division Power Distribution Components und 75 im Bereich Sales.

Zwei große Zäsuren. Die Arbeitswelt ist freilich immer im Wandel. Zwei besondere Zäsuren hebt Helga Mayer aus all den Jahren trotzdem hervor – den Übergang zu Eaton 2008 und die Coronazeit. Aus beiden Phasen sei Eaton Österreich gestärkt hervorgegangen, findet sie. Der Übergang von Moeller zu Eaton, einem US-Energiemanagementkonzern mit fast 100.000 Beschäftigten rund um den Globus, sei auch eine gewaltige kulturelle Veränderung gewesen. „In einem dreijährigen Integrations-Prozess gab es auch im Personalwesen grundlegende Umstellungen, zusätzlich zu dem bestehenden Tätigkeitsfeld im Personalwesen kamen viele amerikanische HR-Prozesse und Programme dazu“, sagt Mayer, nun „Austrian HR Country Manager“.

Die Herausforderung sei vorbildlich bewältigt worden: „Wir wurden in diesen drei Jahren der Integration nicht verkleinert, sondern bekamen weiter Aufgaben und Werke dazu. Heute können wir stolz darauf sein, es auf die Liste der Most Important Plants geschafft zu haben und uns dank hoher Anstrengungen bereits jahrelang behaupten zu können.“

Und Covid? Das habe nicht nur eine massive Menge an kurzfristigen Umstellungen und den Moment gebracht, als plötzlich auf Grund hoher Sicherheitsvorkehrungen der Großteil der Angestellten nur mehr im Home Office ihre Aufgaben erfüllen konnten, blickt Mayer zurück. Diese Umstellung habe unter anderem auch einen kräftigen Schwung in Sachen Digitalisierung gebracht und Homeoffice zum hoch bewährten Standard gemacht.

„Dadurch haben wir österreichweit so gut wie keine Fluktuation mehr. Vor allem für die Jungen ist Homeoffice absolut ein Thema, genauso wie der Bereich Social Benefits, in dem wir in Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat schon davor sehr viel bieten konnten.“

Schrems sei in Sachen Firmentreue immer schon außergewöhnlich gewesen, mit sehr loyaler Belegschaft und großem Zusammenhalt. Dazu trage auch eine schon unter Theo Kubat († 2011) verankerte Geisteshaltung bei, sagt Mayer: „Er hat eine immer konstruktive Zusammenarbeit auch mit dem Betriebsrat als wichtigsten Puzzlestein am Weg zum Erfolg gesehen.“

Werksleiter Rametsteiner: „Helga ist eine absolute Institution.“ Ihren Wert für das Unternehmen streicht Werksleiter Markus Rametsteiner, der „Multi Site Plant Manager“ für Schrems und Suchdol, hervor. „Helga hat einen großen Teil zur Erfolgsgeschichte beigetragen, hat vor allem in Zeiten von Veränderungen intensiv für den Standort gekämpft. Sie ist eine absolute Institution nicht nur in Schrems, sondern zumindest österreich- und europaweit“, sagt er. Das Human Resources-Management übernahm Jana Volekova. Ihr zur Seite stehen für Schrems Alexandra Hiess und Tanja Kapeller.

„Der Druck fiel ab.“ Ganz weg ist Helga Mayer in ihrem Ruhestand nicht. Sie steht ihrem Langzeit-Arbeitgeber vorläufig noch als Konsulentin beratend zur Seite. Aber: „Der Druck fiel ab. Mein Job hat mich immer begleitet, mit dem Kopf war ich auch privat immer auch ein wenig in der Arbeit.“

Einfach mehr Zeit haben für das, was bisher zu kurz kam, vor allem auch für den kleinen Enkelsohn – darauf freut sich Helga Mayer.