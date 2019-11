Der Gmünder Pensionist hatte das Geld am späten Freitag-Vormittag in bar behoben und in ein Bank-Kuvert zu Kontoauszügen gesteckt. Er war in das direkt vor dem Geldinstitut geparkte Auto gestiegen, hatte das Kuvert am Beifahrersitz abgelegt. Dabei wurde er schließlich abgelenkt: Eine ihm unbekannte Frau in dunkelblauer Wollstoff-Jacke – laut Polizeibeschreibung etwa 180cm groß mit „dunklem Teint“ und schulterlangen schwarzen Haaren – öffnete die Beifahrertür, legte dem Mann mit den Worten „Kinder, Kinder… unterschreiben“ eine Unterschriftenliste vor. Sie zog ab, nachdem er sich zu unterschreiben geweigert hatte – mit ihr verließ allerdings auch das Geld das Auto.

Die sofort eingeleitete Fahndung durch die Streifen im Raum Gmünd verlief ohne Ergebnis.