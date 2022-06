Nach Baustart im Herbst: Spar in der Neustadt ist wieder eröffnet

Werbung Tag der offenen Tür Anzeige TE Connectivity öffnet Türen für Besucher

Im Markt sind 18 Mitarbeiter beschäftigt, darunter ein Lehrling. Der Standort wird von Petra Steindl geleitet - mit Unterstützung von ihrer Stellvertreterin Tatjana Breinhölder, Obst- und Gemüse-Abteilungsleiterin Jacqueline Fleischhacker, Feinkost-Abteilungsleiter Thomas Binder.

„Wir können hier in Gmünd-Neustadt einen topmodernen Supermarkt mit einem umfangreichen Warenangebot präsentieren“, sagte Spar-Geschäftsführer Alois Huber bei der Eröffnung: „Und das alles auf knapp 100m² mehr Verkaufsfläche als im alten Markt. Wir sind nun gut aufgestellt im Stadtteil Gmünd-Neustadt und bieten krisensichere Jobs.“ Neben 68 Komfort-Parkplätzen stehen auch ein Geldausgabeautomat und eine E-Tankstelle für Fahrräder zur Verfügung.

Der Supermarkt verfügt nun über einen modernen Außenauftritt. Foto: SPAR/Brunnbauer

1.000 Euro-Spende an Verein "Gmünd hilft"

Lob gab es auch seitens der Stadtgemeinde: Stadtrat Alexander Berger betonte: „Der Bau in dieser Form ist gelungen, er ist nun größer als der alte, aber nicht zu groß.“ Die Segnung nahm Pater Georg Kaps vor - er freute sich als Anrainer auch persönlich, dass der Supermarkt wieder geöffnet hat. Der Verein "Gmünd hilft" erhielt 1.000 Euro Spende. Norbert Anderl bedankte sich dafür: „Wir halfen zuerst den geflüchteten Menschen aus dem Kriegsgebiet in Syrien, jetzt sind es in erster Linie Frauen und Kinder, die wegen des Krieges in der Ukraine aus ihrem Land flüchten“.

Zum Sortiment gehören Artikel des täglichen Bedarfs genauso wie Delikatessen und Schmankerl - auch von regionalen Lieferanten, wie den Bäckereien Pilz (Gmünd) und Riederich (Horn). In der Feinkost-Abteilung gibt es weiterhin Frischfleisch in Bedienung. Dazu kommt im Sortiment eine Auswahl an Coffee-to-go Angeboten.

Heizen mit Wärmerückgewinnung, Energie aus der Sonne

Das Gebäude wird über eine Wärmerückgewinnung beheizt, zusätzlich ist Heizen über eine Luftwärmepumpe möglich. Bei der Wärmerückgewinnung wird die von den Kühlaggregaten abgegebene Wärme zur Beheizung des Marktes verwendet. Beleuchtet wird die Filiale mit LED-Lichtbändern, LED-Strahlern und LED-Reklamebeleuchtung. Im Vergleich zu handelsüblichen Leuchtmitteln können dadurch laut Angaben von Spar 60 Prozent Strom eingespart werden. Bei der Kälteanlage habe man zudem auf umweltschonende Technologien gesetzt. Energie kommt unter anderem von der eigenen Photovoltaik-Anlage am Dach mit einer Leistung von 72,5 KWp.

