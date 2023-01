Pläne für Gmünds Stadteinfahrt: Schremser Straße wird heuer erneuert

Werbung LR Gottfried Waldhäusl Anzeige Autobahn für das Waldviertel

Die Landesstraße L68 hat in der Bezirkshauptstadt Gmünd als Schremser Straße sehr bewegte Jahre hinter sich, jetzt kündigt Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko die Sanierung an. Gut 190.000 Euro werden dafür durch das Land NÖ in die Hand genommen.

In den vergangenen zwei Jahren wurden an diesem starken Verkehrsstrang von und zur B41 durch die Straßenmeisterei Schrems zwei Fahrbahnteiler – auf Höhe Avia und Abzweigung Brüder-Baumann-Straße, inklusive Linksabbieger – errichtet. Dazu kamen die Errichtung des Geh- und Radweges von der Stadteinfahrt bis kurz nach der Kreuzung mit der Schögglgasse samt Querung sowie die Verlegung diverser Einbauten von Kanal über Wasser bis Strom durch Stadtgemeinde Gmünd und EVN im Jahr 2021, auch Fahrbahnverdrückungen traten auf.

Arbeiten werden für den kommenden Sommer eingeplant

Für heuer kündigt Landesrat Schleritzko daher die finale Sanierung der Fahrbahn von der Stadteinfahrt bis rauf zur Volksbank-Kreuzung an: „Fahrbahnerneuerung im Zuge von Ortsdurchfahrten sind mir ein großes Anliegen, dienen sie wie hier vor allem dazu, die Verkehrssicherheit maßgeblich zu erhöhen.“ Auf etwa 8.800 m² werde unter Beibehaltung der bestehenden Fahrbahnbreite die L68 entsprechend des Schadensbildes saniert. Dabei werden nach dem Abfräsen der Verschleißschicht kleinflächige Sanierungen in der Tragschicht vorgenommen und dann wieder vollflächig eine neue Deckschicht aufgebracht. Geringfügig werden auch Nebenflächen und, wo erforderlich, Entwässerungseinrichtungen adaptiert.

Die Arbeiten sind für Sommer geplant, sollen etwa fünf Wochen in Anspruch nehmen.

