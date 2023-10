Alexandra Weber: „Meine Hand bleibt in alle Richtungen ausgestreckt“

NÖN: Trotz Ankündigung von Vizebürgermeisterin Weikartschläger, es werde aus der ÖVP keinen Vorschlag für die Bürgermeisterinwahl geben, wurde es letztlich ein knappes Rennen. – Die Volkspartei verständigte sich doch auf eine Wahl Weikartschlägers, zog zwei Unterstützer aus anderen Fraktionen an Land. Hatten Sie damit gerechnet?

Alexandra Weber: Schade, dass sich die ÖVP nicht an ihre eigene Vereinbarung gehalten hat. Aber ich schaue nach vorne und freue mich auf die Aufgabe!

Was bedeutet das Verhalten des eigentlichen Partners für die künftige Zusammenarbeit?

Weber: Aus meiner Sicht ändert sich nichts. Meine Hand bleibt in alle Richtungen ausgestreckt, auch zur Volkspartei. Jetzt sind allerdings auch die Anderen am Zug – wollen wir Gemeinsamkeiten haben, dann müssen diese von allen Seiten kommen.

Dass es durch das 12:12 im ersten Wahlgang zu einem zweiten kam, war auf eine ungültige Stimme zurückzuführen. Gemunkelt wird, diese sei aus Ihren Reihen gekommen.

Weber: An Spekulationen beteilige ich mich nicht, weil es nichts bringt! Wichtiger ist es jetzt, nach vorne zu blicken, sich einen Überblick zu verschaffen, das Gespräch mit den Gemeinde-Bediensteten und Akteuren auch der anderen Fraktionen zu suchen.

Wie soll das Handausstrecken in Richtung der anderen Fraktionen in der Praxis aussehen?

Weber: Mir ist es wichtig, zu zeigen, dass wir bereit und bemüht sind, alle Seiten einzubinden. Die ÖVP stellt durch Margit Weikartschläger ohnehin die Vizebürgermeisterin. Christian Domini bleibt nach Rücksprache mit ihm auf einem SPÖ-Sitz Jugend-Gemeinderat und im Prüfungsausschuss. Mit FPÖ-Gemeinderat Mario Groschan gab es schon bisher Gespräche zu Ideen, ich habe ihn zu aktiver Mitarbeit eingeladen und ihm meinen Sitz im Ausschuss „Zukunft Heidenreichstein“ angeboten und warte hier noch auf seine Rückmeldung. Seitens der Grünen Liste bestand der Wunsch, die Bereiche Energie, Umwelt und Verkehr zu intensivieren. Diesem Wunsch kommen wir gerne nach. Es war uns wichtig, dass die Grüne Liste Heidenreichstein im künftigen Vorstand vertreten ist und sich einbringen kann. Daher überlassen wir Philipp Petermichl unser nun freigewordenes SP-Mandat im Gemeindevorstand. Hier entsteht auch eine perfekte Schnittstelle zu unserem amtierenden SP-Umwelt-Gemeinderat Erich Müllner.

Wenn Ihr bisheriges Mandat als Baustadträtin nun für Energie, Umwelt & Verkehr genutzt wird, die Sitze im Vorstand aber nicht erhöht werden können: Was bedeutet das dann für das Bauressort?

Weber: Es wird keinen eigenen Baustadtrat geben. Manfred Zimmel hat diese Funktion im August zurückgelegt, blieb aber Gemeinderat und Vorsitzender im Bauausschuss. Das Bauwesen ist bei ihm in guten Händen, und er bleibt auch erster Ansprechpartner in Bauangelegenheiten. Die oberste Bauinstanz obliegt dann ohnehin mir als Bürgermeisterin.

In der neuen Konstellation werden nicht einmal eineinhalb Jahre bleiben, bis die Karten durch die Gemeinderatswahl neu gemischt werden. Was soll bis dahin umgesetzt werden?

Weber: Es gibt sehr viele offene Projekte – hinsichtlich Straßenbau, Kanal und Wasser genauso wie hinsichtlich Stadterneuerung. Unter Einbeziehung der Bevölkerung vor Ort möchten wir die Kinderspielplätze aufwerten, dazu gibt es schon einige Überlegungen. Ein Inhalatorium ist geplant, als Örtlichkeit käme dafür der Naturpark infrage. Ein Verkehrskonzept zur Beruhigung gefährlicher Stellen und Schaffung von Geh- und Radwegen soll entstehen, mit einer Prioritätenliste, die in den nächsten Jahren abgearbeitet werden kann. Über die Stadterneuerung waren in das Projekt schon bisher neben Verkehrsplanern auch Manfred Zimmel und Philipp Petermichl involviert. Der Kirchenplatz soll ein schöner Ort zum Verweilen werden, mit einer E-Bike-Ladestation, einer Bücherzelle in Zusammenarbeit mit der Volksschule, und einem von der Heidenreichsteiner Wirtschaft unter der Leitung von Ingrid Säuerl entworfenen XXL-Spiel als Station für den SDG-Wanderweg. Diese Station soll Betrachtenden spielerisch näherbringen, was nachhaltig ist und was nicht, und auch lokale Betriebe mittels QR-Codes erfassen. Wir sind mittendrin in den Vorbereitungen, hoffen auf eine Fertigstellung im nächsten Jahr.

Was sind längerfristig Herausforderungen für die Stadt?

Weber: Ein wichtiges Anliegen ist neben einem Leerstandsmanagement und der Aufwertung des Gemeindeteiches – der aber nicht im Gemeindebesitz ist – als Badeteich vor allem das Areal um die Margithalle, das wir als Ganzes mit der Halle, dem Lokal nebenan und dem intakten Weinkeller weiterentwickeln möchten. Ein Architekt hat sich ein Bild davon gemacht, ein erster Entwurf liegt vor, allmählich geht es im Zusammenwirken vieler, die sich darüber Gedanken machen, um das Finden eines Gesamtkonzeptes.

Auffällig war bei der konstituierenden Gemeinderats-Sitzung die hohe Präsenz von Gästen mit sozialdemokratischem Hintergrund aus anderen Gemeinden. – Ein Beleg für neuen Schwung in der SPÖ?

Weber: Auf jeden Fall, es war ein schönes Zeichen. Innerhalb der SPÖ herrscht im Bezirk eine massive Aufbruchsstimmung, auch eine Verjüngung. Das freut mich sehr. Besonders gefreut hat mich der Besuch von Gerhard Kirchmaier mit seiner Familie. Ich danke ihm für sein Engagement um die Stadtgemeinde Heidenreichstein, wir werden ihn noch gebührend verabschieden. Gerhard hat jahrelang vorgelebt, wie es miteinander funktionieren kann und soll, es war ein angenehmes Zusammenarbeiten. Mein Wunsch ist groß, dass es ein solches Miteinander weiterhin geben kann – von meiner Seite her werde ich mein Möglichstes dafür tun.