Grüne Rochaden auf Plätzen von ÖVP & SPÖ

Zwei Wochen nach der Wahl von Alexandra Weber (SPÖ) zur ersten Bürgermeisterin der Stadt Heidenreichstein wurde Philipp Petermichl zum ersten Stadtrat der Grünen Liste gewählt. Die Bürgermeisterin-Wahl im Gemeinderat, die wie berichtet für einige Verstimmung gesorgt hatte, wirkte auch auf anderer Ebene nach.

Nachdem Bürgermeister Gerhard Kirchmaier im September zurückgetreten war, hatten die Grünen mit ihrem Wahlverhalten in der geheimen Abstimmung mutmaßlich eine Machtübernahme von ÖVP-Vizebürgermeisterin Margit Weikartschläger verhindert. Alexandra Weber hatte GLH-Gemeinderat Petermichl den Einzug in den Stadtrat auf einem SPÖ-Ticket zugesagt.

Böhm künftig auf SPÖ-Platz in Ausschuss. Nun wurde im nächsten Schritt GLH-Fraktionsobmann Gerhart Böhm aus Energie- & Umweltausschuss, Finanzausschuss und Prüfungs- ausschuss abberufen, er hatte dort überall auf einem ÖVP-Ticket mitarbeiten dürfen. Seine Plätze wurden durch Christoph Bauer, Herbert Hörmann bzw. Leopold Diesner wieder parteiintern besetzt, dafür kamen je 21 gültige Stimmen. Ihre Fraktion treffe keine Schuld, betonte Weikartschläger im Gemeinderat, Böhm habe den Rückzug aus den Ausschüssen selbst angeboten. Die elegante Art und Weise sei die Abberufung dennoch nicht, raunte er. Von ihm angeboten und geplant sei gewesen, die Funktionen einvernehmlich zurückzulegen, präzisiert Böhm gegenüber der NÖN. Im Energie- und Umweltausschuss ist er jetzt aber über ein Ticket der SPÖ (von Barbara Körner), die ihm auch einen Sitz im Finanzausschuss zusagte.

FPÖ-Mandatar: Angebot nicht angenommen. Den Platz des früheren Bürgermeisters Kirchmaier im Ausschuss „Zukunft Heidenreichstein“ bot dessen Nachfolgerin Weber wie angekündigt dem FPÖ-Mandatar Mario Groschan an. Der sei auf das Angebot aber nicht eingegangen, also ging der Platz mit 18 gültigen Stimmen (bei fünf ungültigen) an Neo-Gemeinderat Wolfgang Stix von der SPÖ.

Petermichl: „Anerkennung der bisherigen Arbeit.“ 23 Mandatare waren in der Sitzung anwesend, Gerda Weinberger (ÖVP) und Andreas Kaburek (SPÖ) fehlten. Zwölf Stimmen kamen für die Bestellung von Philipp Petermichl zum Stadtrat für Verkehr, Energie und Umwelt – bei elf ungültigen Stimmen. SPÖ und Grüne brachten es in der Sitzung zusammen auf zwölf anwesende Mandatare. Die GLH habe jahrelang das Miteinander aller Fraktionen gefördert und gelebt, das Angebot von Bürgermeisterin Weber zur Übernahme des Stadtrat-Sitzes sei eine „Anerkennung unserer bisherigen Arbeit“, so Petermichl. Er wolle unter anderem zur Senkung der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern und zur Sicherheit im Straßenverkehr beitragen, arbeite mit anderen Mandataren und Fachleuten Maßnahmen aus: „Die Termine für die nächsten Schritte in Richtung Planung und Umsetzung sind mit allen Fraktionen vereinbart. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam die besten Ideen umsetzen werden.“

Weitere Punkte mit Diskussionsbedarf brachte die Sitzung des Gemeinderates nicht mehr: Grundkäufe bzw. -verkäufe und ein Wartungsvertrag für den Serverraum der Gemeinde wurden einstimmig beschlossen.