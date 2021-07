Zögerlich und verhalten war der Andrang – so haben es Wirte nach dem Lockdown berichtet – in manchen Gasthäusern. Schaut man sich nun in den Lokalen, Gaststuben und Schanigärten um, ist davon – zum Glück – kaum noch etwas zu sehen. Die NÖN hörte sich in den heimischen Gastro-Betrieben um.

Wirtesprecherin: „Kontrollen nicht nur angekündigt“

Dass sich in den Betrieben ihrer Branche gerade viel tut, merkt auch Wirtesprecherin Doris Schreiber. Dass der Urlaub im Waldviertel heuer wieder im Trend liegt, dürfte sich schon abzeichnen: „Wir haben viele Gäste aus Tirol, Salzburg, Wien und Oberösterreich“, sagt Schreiber.

Was ihre Stimmung ein wenig dämpft, ist die Delta-Variante des Coronavirus: „Ich habe für Oktober schon erste Absagen, weil das die Leute beschäftigt.“ Dass die 3G-Regel mal mehr, mal weniger streng kontrolliert wird, ist der Wirtesprecherin nicht neu, sie appelliert aber, es ernst zu nehmen: „Die strengeren Kontrollen sind nicht nur angekündigt, die werden auch umgesetzt.“

Hotel Sole-Felsen-Bad in beachtlichen Höhen

Mit einem anderen Blick verfolgt Sole-Felsen-Welt-Geschäftsführer Bernhard Strohmeier die Entwicklungen rund um die Delta-Variante: „Ich sehe das jetzt nicht mehr ganz so schlimm, auch wegen der steigenden Zahl Vollimmunisierter.“ Gerade im Restaurant habe sich das anfängliche Zögern inzwischen gelegt, man befinde sich mit 150 bis 200 täglichen Mittagessen wieder im Normalbetrieb.

Fast schon über dem Normalbetrieb schwebt das Hotel: „Das geht momentan durch die Decke“, sagt er und spricht von etwa 90 Prozent Auslastung im Juli: „Wenn wir 20 Zimmer mehr hätten, würden wir die auch verkaufen.“ Der August sehe ähnlich aus, sogar für den Herbst sei die Buchungslage vielversprechend.

„Hopferl“ will sich mit Veranstaltungen Zeit lassen

Josef Hag, Chef des Gmünder „Stadtwirtshaus Hopferl“, sieht die Lage aktuell gelassen: „Wir sind es gewohnt, auf die Situation zu reagieren.“ In Hinblick auf Veranstaltungen lasse man sich Zeit, Altbewährtes könnte sofort gestartet werden, überstürzen wolle er in Anbetracht der Unsicherheiten durch die Delta-Variante nichts. Stattdessen treffen sich kleine Gruppen zu Geselligkeit und Kommunikation im Wirtshaus: „Das ist einfach ein Grundbedürfnis, das haben uns die vergangenen Monate gezeigt.“

Personalmangel beschäftigt das „Hopferl“ nicht, wie Hag stolz betont: „Wir arbeiten in jahrelanger Gemeinsamkeit mit unseren Mitarbeitern, die meisten sind sehr lange dabei.“

„Moorstein“ hofft auf Stabilität

Optimistisch blickt Gastwirt Werner Kampfer vom Restaurant „Moorstein“ aus Heidenreichstein in die Zukunft: „Ich hoffe, dass sich viele Leute impfen lassen, damit nicht wieder so Zustände wie schon gehabt an der Tagesordnung stehen. Langsam erholt sich das Geschäft, obwohl während der Pandemie viele Feiern storniert werden mussten und die Kundenfrequenz noch nicht den Optimalwert erreicht hat“, erklärt er: „Langsam kommen dem Tagesgeschäft aber der Tourismus sowie der Wegfall von Festveranstaltungen entgegen.“

Bei den 3G-Regeln, sagt der Wirt, zeigen die Gäste Entgegenkommen: „Viele haben die Impfbestätigung auf dem Handy, der Rest weist sich mit einer schriftlichen Bestätigung aus.“

Weitraer Golfangebote werden noch nicht so stark genutzt

„Mit der Auslastung im Restaurant und Hotel sind wir zufrieden. Die Golfer kommen aus ganz Österreich, auch die einheimischen Gäste nutzen unser Angebot – jedoch noch etwas weniger als vor Corona“, sagt Gerhard Seidl, Inhaber des Restaurant-Hotels „Hausschachen“ in Weitra. Betreffend der Kontrolle der 3G-Regelung und der Gästeregistrierung gebe es keine Probleme. „Für die Gäste ist das schon selbstverständlich geworden“, meint Seidl.

Personal gesucht: Wenn die Mitarbeiter fehlen

Gerhard Seidl sucht dringend nach Personal, findet aber keines: „Wir bräuchten drei Servicekräfte und Unterstützung in der Küche. Wir würden auch Mitarbeiter, die nur zehn bis 15 Stunden in der Woche arbeiten wollen, anstellen. Aber es meldet sich leider niemand.“ Und damit ist Seidl nicht alleine.

„Ich weiß nicht, mit welchen Anreizen man noch Personal bekommt – am Finanziellen liegt es nicht immer“, sagt Bernhard Strohmeier von der Sole-Felsen-Welt. Er vermutet das Problem in den Arbeitszeiten am Abend. Wirtesprecherin Doris Schreiber berichtet von gegenseitigem Aushelfen mit Arbeitskräften unter den Kollegen, eine Lösung hat aber auch sie nicht: „Hier stehen wir wie viele andere Branchen vor verschlossenen Türen. Dabei wäre die Gastronomie die Zukunft.“