Nach Coronapause Die Wallfahrtssaison im tschechischen Dobra Voda startet am 1. Mai

Lesezeit: 2 Min RG Red. Gmünd

L ange Zeit waren die beliebten Wallfahrtsmessen in Maria Trost (Dobra Voda) in Tschechien nicht möglich. Am 1. Mai gibt es nach der Coronapause wieder eine derartige Messe.