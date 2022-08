Am kommenden Wochenende: Schremser Volksfest zurück im City Center

Werbung

Am Freitag geht es ab 14 Uhr mit einem „Warm Up“ für Kinder los, offizieller Beginn ist um 19 Uhr mit einem Platzkonzert der Stadtkapelle Schrems im Schlosshof. Von dort geht es weiter zum Festplatz im City Center, wo „Die MostLandStürmer“ unterhalten. Am Samstag steht unter anderem ein Kindernachmittag auf dem Programm und am Sonntag klingt das Festwochenende nach der Messe mit einem Frühschoppen aus.

Die Anfänge des Schremser Volksfestes gehen auf die 1960er Jahre zurück, damals zeichneten Rotes Kreuz und ASV für die Organisation verantwortlich. Lange Zeit galt die Veranstaltung waldviertelweit als die größte ihrer Art. Die Gewerbeausstellungen von einst gibt es zwar nicht mehr, mit dem Vergnügungspark hebt sich das Fest aber nach wie vor von der Konkurrenz ab.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.