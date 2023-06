Unterwasserreich Schrems: Neue Führung gefunden

Etwas mehr als zwei Monate ist das turbulente Ende der Zusammenarbeit zwischen Unterwasserreich Schrems und Geschäftsführerin Barbara Dolak bereits her. Jetzt ist die Nachfolgefrage geklärt.

Wer in der Doppelspitze des Gemeindebetriebes künftig neben der für kaufmännische Belange verantwortlichen Geschäftsführerin Christiane Mader primär zoologische Belange die Verantwortung tragen wird, das sagt Bürgermeister Peter Müller (SPÖ) auf NÖN-Nachfrage noch nicht. Aber: „Wir haben uns unter Einbeziehung aller politischen Fraktionen in die Kandidaten-Vorstellung und in die Entscheidungsfindung geschlossen auf einen Kandidaten geeinigt, der zum Geschäftsführer bestellt werden soll.“ Geschehen soll das in der nächsten Gemeinderats-Sitzung Ende Juni.

Tätigkeit im UWR wird vom Hobby zum Beruf

Der designierte Nachfolger von Barbara Dolak bringt bereits einige Vergangenheit im Unterwasserreich mit, hat hier neben einem Hauptberuf als Naturvermittler gearbeitet. Aktuell baut er beim bisherigen Arbeitgeber noch den Resturlaub ab, ehe er Anfang Juli auf Vollzeit-Basis in der UnterWasserReich-Naturpark Hochmoor Betriebs GmbH.

Nach einigen Ungereimtheiten und auch gröberem politischem Wirbel im Zusammenhang mit dem freiwilligen Abgang von Barbara Dolak aus der Geschäftsführung war im April wie berichtet vereinbart worden, den davor nur aus Stadträten von SPÖ und ÖVP besetzten Beirat der Gesellschaft auch um die restlichen Fraktionen Liste Prinz, Grün und FPÖ zu erweitern (Nach Wirbel um Unterwasserreich: Kontrolle soll besser werden).

