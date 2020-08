Verrückte Zeiten brauchen verrückte Maßnahmen – und die bringen mitunter verrückte Ergebnisse: Ausgerechnet in der international schwersten Krise des Tourismus übernahmen der Gmünder Mark Bauer und der gebürtige Bielefelder Christian Kölling mit Anfang Juli das Gmünder „Romantik Hotel-Restaurant Goldener Stern“ – und übertrafen bereits im ersten Monat alle Erwartungen!

Schauen, wer die Neuen sind

Man habe die Ziele und auch deutlich die Juli-Zahlen aus 2019 übertroffen, freuen sich die neuen Eigentümer des Hauses am Stadtplatz 15. Im Hotel liege das an einer höheren Belegung und auch an einer neuen Preis-Strategie, sagt Kölling: „Wir haben ein Top-Produkt, das wir nicht unter Wert verkaufen wollen.“

Dafür wurden als „Summer-Special“ drei Nächte zum Preis von zwei beworben – längere Aufenthalte trugen zur stärkeren Belebung der Gastronomie bei. Dort habe man, so Bauer, auch von der Neugier profitiert: „Viele Gmünder schauten mal vorbei, wer die Neuen sind…“

Mit den Koffern in der Hand

So schwer die Entwicklungen im Umfeld der Corona-Maßnahmen vorher abschätzbar waren, so unkalkulierbar lief auch der Betrieb unter den neuen Eigentümern an – selbst für den erfahrenen Hotelmanager Kölling.

„Wir wissen morgen nicht, ob wir morgen ausgebucht sein werden“, sagt er. Der Urlaub in den Regionen sei im Coronajahr ein Top-Thema, Details zu Sicherheits-Vorkehrungen genauso.

Die Kurzfristigkeit habe trotz Option auf Gratis-Storno bis zum Anreisetag stark zugenommen. Im Juli seien viele Gäste schließlich mit den Koffern in der Hand, aber ohne Reservierung, an der Rezeption erschienen: „Wir mussten leider häufig Leute wegschicken, weil wir kein freies Zimmer mehr hatten.“

„Das Exquisite und Erlesene reduzieren, nahe und persönlich werden.“

Die Handschrift der neuen Führung ist schon nach einem Monat an allen Ecken des als Bäckerei erbauten, seit 1760 durchgehend als Gasthaus bzw. Hotel-Restaurant betriebenen Hauses erkennbar. Die Reduktion im ehemaligen „Goldenen Stern“ sticht ins Auge: Das Gold im Namen ist Geschichte, das dezente neue Logo weist nur noch auf das „Romantik Hotel & Restaurant Stern“ hin. „Wir wollten das Exquisite und Erlesene reduzieren, weil es unserer Meinung nach abschreckt“, sagt Mark Bauer, und: „Wir wollen nahe und persönlich sein.“

Die Hoteldirektion trägt lockere Jeans überm Turnschuh. Die 23 Mitarbeiter vom Chef abwärts bis zum Praktikanten duzen einander, man will „das Team mit auf die Reise nehmen, das große Ziel gemeinsam erreichen“.

Beim Gast sollen verstärkt die Sinne angesprochen werden: Das Lichtkonzept wurde dezent überarbeitet, aus den Lautsprechern dringt unaufdringlich chillige Musik, dekorativ wurde an einigen Punkten angesetzt. Zurückgeholt werden soll der Brotduft, der vor 400 Jahren durch die Gemäuer strömte. „Das ist einfach ein Zeichen des Ankommens, vermittelt Nähe“, spricht Bauer über Pläne, ein Brot des Hauses zu entwickeln und zu backen.

„Den urbanen Vibe nach Gmünd bringen“

Kölling und Bauer wollen den „Stern“ breiter aufstellen. Im Hotel soll der wachsende Bereich „jüngerer und urbaner Natur- und Ruhesuchender, die eine Auszeit brauchen“ stärker angesprochen werden – der Anspruch dieser Zielgruppe decke sich durchaus mit jenem des bisherigen Nächtigungsgastes.

Ziel ist es, die Stimmigkeit zwischen Hotel und Restaurant zu bewahren, aber doch die Gastronomie stärker als eigenständige Schiene zu positionieren. Die Speisekarte wurde reduziert, soll dafür immer zum Monatsersten überarbeitet werden, täglich wechselnde Empfehlungen enthalten und für jeden Anspruch zwischen deftig & delikat etwas bieten. Geplant sind „Burger- & Pizza-Pop-Ups, um den urbanen Vibe nach Gmünd zu bringen“. Mittags will das Duo zur Flucht aus der Hektik beim gediegenen Business-Lunch animieren.

Eingekauft werden soll „so regional und klein wie möglich“ , sagt Bauer, der gerade Lieferanten der Umgebung sondiert: „Wir haben so viele tolle Betriebe mit coolen Produkten im Waldviertel, wir möchten ihnen eine Plattform bieten.“

Nicht mehr für heuer, aber als Ziel für 2021 visieren die neuen Eigentümer eine Reaktivierung des Heurigen zur Kirchengasse an. Sie sehen ihn als attraktive Ergänzung zum Restaurant, wollen sich aber noch Zeit für ein durchdachtes Konzept nehmen.

Klein, schnuckelig, und stark

Der in der NBG-Gruppe voll ausgelastete Mark Bauer sieht seine Arbeit im „Stern“ als „Herzensangelegenheit“, für Christian Kölling ist es der Gang in die Selbstständigkeit. Warum es ihn nach 14 Jahren als General Manager in renommierten Hotels wie Lindner Wildrose Sylt, 25hours oder Lindner Am Belvedere in Wien in ein 40-Zimmer-Hotel im Waldviertel verschlug?

„Ich wollte immer einmal mein eigenes Hotel führen. Aber es sollte etwas Kleines, Schnuckeliges im ländlichen Raum sein, das nicht in der breiten Masse untergeht – und wo Gastfreundlichkeit groß geschrieben wird“, sagt Kölling. Der „Stern“ sei an zentraler Stelle und mit vielen Optionen, eigene Ideen einzubringen, genau die richtige Standortwahl gewesen.