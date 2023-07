Wieder Wechsel im Gmünder EMS-Studio „Strong Me“

Die bisherige Eigentümerin Jennifer Freisleben hat das Studio Ende 2021 von Martin Neuhauser übernommen und im Jänner 2022 nach einer Umgestaltungsphase eröffnet, die NÖN berichtete. Der Grund für den neuerlichen Wechsel ist eigentlich erfreulich: Jennifer Freisleben erwartet ein Kind und ist bereits in Karenz.

Sie wolle sich in dieser Zeit auf ihre Familie konzentrieren, sagt Freisleben. Schwangerschaft, Geburt und der Alltag mit einem Neugeborenen seien für sie mit der Selbständigkeit nicht vereinbar gewesen – auch weil sie als Trainerin alleine für die Kunden zuständig war. Wie es für sie beruflich nach der Karenz weitergeht, werde man sehen, sagt Jennifer Freisleben. Als Nachfolgerin von Martin Neuhauser hat sie 2022 den Sprung in die Selbständigkeit gewagt und den Schritt nicht bereut: „Es hat gut gepasst, die Nachfrage war da. Ich übergebe ein gut laufendes Geschäft.“

Zusätzliche Workouts und Entspannungen geplant

Am 25. August wird eine Neueröffnungsfeier rund um Freislebens Nachfolgerin Silvia Rentenberger im Studio „Strong Me“ veranstaltet. Mit dem Training geht es aber erst am 4. September richtig los. Silvia Rentenberger hat im Studio einiges verändert und wird mehr anbieten: Zusätzlich zum bisherigen EMS-Training sind Bauch-Beine-Po-Workouts und Aroma-Rückenentspannungen mit Aroma-Ölen angedacht. Auch Silvia Rentenberger wird das Studio vorerst allein führen.

Sie lebt in Groß Gerungs, hat zuvor in einem EMS-Studio in Zwettl gearbeitet. Dort hat einst auch Jennifer Freisleben gearbeitet, ehe sie sich selbständig gemacht hat. Auf der Suche nach einer Nachfolgerin wurde sie mit Silvia Rentenberger nun auch in Gmünd fündig.