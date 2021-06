Schon nach wenigen Minuten war der Spuk in der Nacht auf 25. Juni im Bezirk Gmünd vorbei, die ungeheure Wucht des Hagelgewitters sorgte aber noch das gesamte Wochenende für Gesprächsstoff – und vor allem Arbeit.

Genau konnte Bezirksfeuerwehr-Kommandant Erich Dangl selbst am Samstag keine Bilanz der Aufräumarbeiten ziehen, weil immer wieder noch eine Wehr zum Einsatz gerufen wurde. Um die 20 Feuerwehren aus allen Teilen des Bezirkes seien an drei Tagen mit insgesamt etwa 160 Kameraden ausgerückt, rechnet Dangl aber vor. Gezählt wurden um die 420 ehrenamtliche Stunden bei etwa 50 Einsätzen innerhalb des Bezirkes, dazu kamen tagelange Hilfseinsätze der Feuerwehren Brand und Gmünd in Allensteig (Seite 6/7).

Im Bezirk ging es laut Dangl primär zu Sturm- und Hagelschäden, aus denen jener in Heinrichs (Gemeinde Unserfrau-Altweitra) hervorstach: Hier erwischte eine 140-jährige Linde aus dem Pfarrgarten ausgerechnet das Wohnhaus von Johannes Winkler, der erst im Vorjahr durch einen Vollbrand im angrenzenden Stadel schwer getroffen worden war.

Als er zur Zeit des Unwetters aus dem Fenster geschaut hat, dachte er zuerst, nur ein Ast der Linde hänge davor. „Dann gehe ich raus und sehe: Es ist der ganze Baum“, erzählt Winkler. Das Dach wird er erneuern müssen, der Dachstuhl dürfte weitgehend verschont geblieben sein. Das Dach wurde abgedeckt, jetzt hofft der Landwirt, dass sich kein Wasserschaden entwickelt. „Voriges Jahr habe ich die Planen nach dem Brand zurückgebracht, jetzt konnte ich sie mir wieder holen“, sagt er.

Wie er sich das Schmunzeln trotz der beiden Schicksalsschläge erhalten hat? „Ich denke mir immer, es könnte noch viel schlimmer sein. Zum Glück wurde ja niemand verletzt.“ Je nachdem, wie man es sieht, war es auch Schicksal oder glücklicher Zufall, dass Johannes Winkler erst im Vorjahr seine Versicherung gegen Sturmschäden vom Stadel aufs Wohnhaus ausgeweitet hatte…

Wieder bedankt er sich bei den Einsatzkräften für die Hilfe – die Arbeiten dauerten bis in den Vormittag des 25. Juni. Die zweite der beiden alten Linden wurde nun übrigens auch gleich beseitigt – sicher ist sicher.