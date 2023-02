Interessenten für NBG-Glaswerk in Gmünd: „Filetierung auszuschliessen“

Werbung Fasching in der Burgstadt Anzeige FC Heidenreichstein lädt zum Gschnas

Viereinhalb Monate nach der Pleite der NBG Fiber GmbH für die Herstellung hochreiner Glasfaser-Rohkörper in Gmünd besteht Hoffnung auf eine Fortführung des Betriebes: Die Masseverwalterin bestätigt der NÖN Gespräche mit Interessenten. Parallel dazu ist immer noch eine Rumpf-Belegschaft mit dem geordneten Herunterfahren der Anlagen beschäftigt.

Die Sanierung der mit kolportierten 37 Millionen Euro in der Kreide gestandenen Gesellschaft platzte vorigen November, das Verfahren am Landesgericht Krems wurde mangels Insolvenzmasse zum Konkursverfahren umgewandelt. Zuletzt mehrten sich Gerüchte über Interessenten für einzelne Betriebsteile, eine „Filetierung“ drohe. Masseverwalterin Martina Withoff bestätigt das Vorhandensein konkreter Interessenten, die gegebenenfalls ein Gesamtangebot zur Übernahme stellen und die Wiederaufnahme der Produktion erwirken könnten. Konkretes könne dazu noch nicht gesagt werden, betont Withoff, aber: Eine Filetierung sei auszuschließen, „wenn die Anlage weiterlaufen soll, dann muss sie als Gesamtes gekauft werden“.

Aufgrund laufender chemischer Prozesse in extremer Hitze sind noch zehn der einst 48 Mitarbeitenden mit dem geordneten Abschaltprozess in dem ab 2019 errichteten Werk befasst. Für Ende Februar ist die Schließung des Unternehmensbereichs Maschinentechnik angeordnet, danach werden laut Anwältin Withoff letzte sechs Beschäftigte die finalen Schritte setzen – „bis voraussichtlich Ende März, wenn die Abschaltung so vonstatten gehen kann, wie wir es gerne hätten“.

