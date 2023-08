WHB-Immobilie verkauft: Elektro-Stark zieht mit Lager ein

Für ein junges Paar aus dem Raum Eggenburg tat sich am Weg von Albtraum zum Traumhaus noch Unterstützung auf – nachdem WHB-Steinböck bzw. Steinböck-Homes aus Eggern pleite gegangen waren und das Paar angesichts eines Rohbaus und abschreibbarer Anzahlungen via NÖN einen Hilferuf abgesetzt hatte. Das Ende 2022 gestartete Verfahren über die Holzbaufirma WHB ist indes immer noch nicht abgeschlossen. Aber, so Masseverwalter Wolfgang Mayrhofer: „Der WHB-Standort an sich ist Geschichte.“ Immobilie und Innenleben wurden verkauft.

Stark hatte bereits externe Lager anmieten müssen. Die Gegenstände seien im Zuge einer Versteigerung unter den Hammer gekommen, berichtet Mayrhofer. Das leere Betriebsgebäude sei mittlerweile ebenfalls verkauft, „an einen regionalen Betrieb. Die Übergabe fand vorige Woche statt.“ Den Namen des Käufers nennt der Waidhofner Rechtsanwalt nicht, NÖN-Recherchen führen aber zur Stark Elektro & Kälte GmbH, die in Heidenreichstein und Litschau zwei Standorte mit insgesamt bereits 25 Beschäftigten betreibt.

Geschäftsführer Wolfgang Stark bestätigt den Kauf auf Nachfrage. „Wir werden hier ein Lager aufbauen“, sagt er. Der Flächenbedarf habe zuletzt schon nicht mehr selbst gedeckt werden können, „wir mussten externe Lager anmieten“. Mittelfristig sieht er das frühere WHB-Betriebsgebäude als Anlaufstelle für Monteure zum Ausrüsten für Baustellen.

Die aus den Verkäufen erzielten Einnahmen werden an die Gläubiger verteilt. Wolfgang Mayrhofer rechnet aber damit, noch einige Wochen mit dem Verfahren beschäftigt zu sein, bis es definitiv abgeschlossen werden kann und somit die „Gläubiger in den Genuss einer Quote kommen“.

Blick zurück: Von Waldviertler Holzbau zu WHB-Steinböck. Die WHB – für Waldviertler Holzbau – wurde Mitte der 1990er Jahre durch Herbert Kamermann († 2016) und Christian Böhm gegründet, 2008 an Rudolf Weinzettl und von dem schließlich im Jahr 2017 an Mario Steinböck verkauft. Letzterer benannte die Firma in WHB-Steinböck Fertighaus GmbH um.

Diese schlitterte vor Weihnachten 2022 in die Insolvenz, im Februar 2023 mussten das Sanierungs- zum Konkursverfahren umgewandelt und das Unternehmen geschlossen werden. Es war bis dahin mit zuletzt zehn Beschäftigten der größte Betrieb der Gemeinde Eggern gewesen. Die von Steinböck 2021 parallel dazu gegründete „Steinböck Homes GmbH“ teilte Kunden, von denen sie davor noch als WHB-Vertrieb hohe Anzahlungen für WHB-Häuser angenommen hatte, im April 2023 schließlich die nahende Schließung auch dieser Gesellschaft mit, „Sie werden in den nächsten Wochen von unserer Rechtsvertretung über die weitere Vorgehensweise informiert“.

Tatsächlich wurde Anfang Mai am Landesgericht Krems auch für Steinböck Homes ein Konkursverfahren eröffnet, die Schließung am 11. Mai angeordnet. Kunden blieb nur noch, AK-Bezirksstellenleiter Michael Preissl hatte es angekündigt, die Anmeldung ihrer Forderungen vor Gericht – mit weiteren Kosten und dürftiger Aussicht auf Geld oder Leistung. „Masse“ war in der Homes kaum vorhanden, zumal die Liegenschaft und deren Innenleben eben zur Konkursmasse der WHB-Steinböck Fertighaus GmbH und nicht der Vertriebsfirma zählten.