Neue Pläne: Pertholzer Hallenbad wird ab Juli abgerissen

Bürgermeister Manfred Grill (SPÖ) hatte es zu seinem Amtsantritt im Herbst 2022 als eines seiner großen Vorhaben genannt, nun nimmt das Projekt Fahrt auf: Bei dem vor zehn Jahren geschlossenen Hallenbad in Bad Großpertholz fahren ab Juli die Bagger auf, es macht Platz für eine Sport- und Freizeitanlage. Kostenpunkt: rund 545.000 Euro.

Nachdem im Gemeinderat im Winter wie berichtet schon das definitive Ende des Hallenbades einstimmig beschlossen worden war, gaben die Mandatare nun auch quer durch alle Fraktionen grünes Licht für das Projekt, das sofort in die Realität umgesetzt wird.

Zugriff auf Geld aus Erbschaft

Den Abbruch des alten Hallenbades übernimmt die Firma Göstl aus Sallingberg, der Auftrag für die Bauarbeiten ging an Swietelsky. Finanziert wird dieses mehr als eine halbe Million schwere Vorhaben auch aus Förderungen aus dem Schul- und Kindergartenfonds sowie vom Land NÖ. Und: „Wir werden dafür einen Teil unserer Erbschaft von Maria Winkelbauer verwenden, die der Gemeinde rund 420.000 Euro vermacht hat“, so Grill. Die Marktgemeinde hatte 2021 wie berichtet die Hälfte des Vermögens der Wahlwienerin mit Wurzeln in Weikertschlag geerbt, der Gemeinderat hatte das Geld als nicht zweckgebundene Rücklage zur Seite gelegt (mehr dazu hier).

Im Juli sind einmal die Elektriker und Installateure im Hallenbad tätig, um die alten Leitungen zu entfernen. Ab August wird das Gebäude abgerissen. „Ab September kann dann die Errichtung der neuen Outdoor-Sport- und Freizeitanlage gestartet werden. Ob sich diese Arbeiten heuer ausgehen werden, ist natürlich auch vom Wetter abhängig“, sagt der Bürgermeister. Die Sport- und Freizeitanlage wird über eine Laufbahn, eine Sprunganlage und einen Funcourt-Platz verfügen. Sie soll den Schülern und Vereinen zur Verfügung stehen.