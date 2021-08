Als der Heidenreichsteiner Christian „Chris“ Döller die Volks- und Hauptschule in seiner Heimatstadt absolvierte, konnte er sich noch nicht ausmalen, dass er eines Tages die Welt bereisen und als Geschäftsführer eines weltweiten Konzerns tätig sein würde. Genau das trat aber ein. Jetzt steht er im 62. Lebensjahr vor dem Gang in den Ruhestand – in dem er wieder mehr Zeit in der Heimat verbringen möchte.

Start mit Werkzeugmacher-Lehre

Ins Berufsleben gestartet war Chris Döller nicht wirklich ungewöhnlich. Er erlernte in der damaligen Firma Eisert den Beruf des Werkzeugmachers, fiel da aber schon durch Geschicklichkeit und Wissensdurst auf. Nebenbei gehörte seine Leidenschaft dem Fußball, wo er im Nachwuchs des FC Heidenreichstein, aber auch bei Amaliendorf, dem runden Leder nachjagte. Bald bekam der Beruf Vorrang, und nach Engagements etwa bei der Firma Macho in Schrems oder der KTW in Waidhofen übersiedelte Döller samt Familie nach Gmunden, um bei der oberösterreichischen Technologiegruppe Miba in Vorchdorf neu durchzustarten.

Im zweiten Bildungsweg absolvierte er die Ausbildung im „Industrial Engineering and Management“ sowie die Meisterprüfung als Werkzeugmacher. „Es war sowohl eine spannende als auch lehrreiche und schöne Zeit in Oberösterreich“, blickt er zurück. Er schuf sich hier einen großen Freundeskreis, schaut noch heute regelmäßig dort vorbei. „Ich habe in der Zeit meine Leidenschaft fürs Klettern entdeckt, zahlreiche Bergtouren geführt und war zehn Jahre bei der Bergrettung Gmunden aktiv.“ Unter anderem bestieg er 1994 den Mont Blanc, mit 4.810 Metern der höchste Berg im Gebiet der EU.

Firma expandierte in Fernost – und Döller ging mit

Im Jahr 2008 fasste Chris Döller schließlich die Entscheidung, nach Fernost zu gehen. Die Miba-Gruppe, bekannt als Zulieferer für die Autoindustrie, baute ihre Präsenz am Wachstumsmarkt China weiter aus. Schon 2007 hatte sie in der 10-Millionen-Einwohner-Stadt Suzhou bei Shanghai ihr neues Werk eröffnet und so die bisherige Produktionsfläche verdreifacht.

Döller wurde Chef-Techniker, staunte über ein massiv im Aufbau begriffenes Land, in dem sich auch zahlreiche Firmen aus dem Westen etablierten. Er führte das MES-System „Cronetwork“ an Standorten in Europa und China ein. 2011 bis 2014 war er schließlich als Berater im Bereich Engineering Consultancy tätig, ehe er als Geschäftsführer für den Standort Shanghai bei „Industrie Informatik“ einstieg – einem führenden Industrie-Softwarehersteller aus Linz. Unter seiner Ägide startete das Unternehmen voll durch. Mittlerweile kann Döller mit gutem Gewissen seinen Abgang in den Ruhestand vorbereiten, zu dem es mit 1. Jänner 2022 kommen soll, und seinen Nachfolger einschulen.

Entwicklungen zuhause immer mitverfolgt – auch mit der NÖN

Privat hielt Asien für den Waldviertler nicht nur die Eindrücke einer völlig anderen Welt hinsichtlich aller möglichen Aspekte von der Ernährung bis zur Kultur bereit – er lernte hier auch seine nunmehrige Gattin Janet kennen. Die Corona-Zeit erlebte Döller hier mit sehr strengen Regeln, teils wurden ganze Großstädte ohne Möglichkeit zur Aus- oder Einfahrt nach außen isoliert.

„Obwohl ich in der ganzen Welt beruflich unterwegs war, habe ich Österreich nie vergessen“, sagt der Weltenbummler jedenfalls heute: „So verfolge ich täglich über das Internet die Zeit im Bild, höre beim Arbeitfahren Ö3 und informiere mich via NÖN-Online über die Ereignisse in meiner alten Heimat.“

Langeweile wird in der Pension keine aufkommen, glaubt Döller. Neben regelmäßigen Besuchen in Gmunden oder Heidenreichstein, wo er ein Haus besitzt, verschlägt es ihn und seine Janet öfters nach Kanada, wo Stieftochter Lucy lebt. Zudem möchte der mehrere Sprachen beherrschende Burgstädter einige für ihn „weiße Flecken“ auf der Landkarte bereisen und Hobbies wie Tennis pflegen. „An erster Stelle stehen immer wieder Treffen mit meinen Kindern aus erster Ehe und natürlich Abstecher nach Heidenreichstein, wo ich noch viele Freunde aus meiner Jugend habe und mich gerne mit ihnen austausche.“