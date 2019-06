Nach Lkw-Unfall folgte Brandeinsatz .

Der 28. Juni hatte es für die Feuerwehren im Raum Gmünd in sich: Nach dem spektakulären Lkw-Unfall bei Hoheneich folgte um 19.13 Uhr ein Brandeinsatz. In der Lagerstraße in Gmünd stand eine Garage in Flammen.