Sehr alt war die vorige Gmünder NÖN noch nicht, als ein Beitrag in Schrems die Runde machte: Der namenlose Steg über die Braunau, der im Zuge des Hochwasserschutz-Projektes nahe des Arzthauses neu errichtet werden muss und danach laut Bürgermeister Karl Harrer (SPÖ) einen Namen erhält, solle dem Allgemeinmediziner Norik Stepanian gewidmet werden.

NOEN

Das regte Listen-Mandatarin Viktoria Prinz am Morgen des vorigen Mittwoch online an. Harrer muss sie nicht überzeugen: Der hatte bereits, wie er sagt, erste Vorbereitungen für die Benennung getroffen.

Prinz: „Zeichen der öffentlichen Wertschätzung.“ Im Antrag, den die „Liste Prinz“ für die nächste Gemeinderats-Sitzung ausformulierte, begründet sie ihren Vorschlag so: Der im März im 84. Lebensjahr verstorbene Stepanian, in Teheran geboren, an der Uni Wien ausgebildet und seit 1975 mit Praxis in Schrems tätig gewesen, habe sich „viele Verdienste um die Stadtgemeinde Schrems erworben“. Er habe für seine fachliche Kompetenz, sein soziales Engagement und seine Menschlichkeit Beliebtheit genossen, heißt es im Antrag, der auch Unterstützung bei ÖVP & FPÖ fand. Man wolle den Steg Richtung Heumühlweg zum Andenken nach Stepanian benennen, heißt es: Auch die räumliche Nähe zum Arzthaus, „in dem Dr. Stepanian viele Jahre lang ordiniert und gelebt hat“, spreche für das „Zeichen der öffentlichen Wertschätzung.“

Harrer: „Braucht Vorbereitung und Fingerspitzengefühl.“ Karl Harrer begrüßt das Bekenntnis von Liste Prinz, ÖVP und FPÖ zur Würdigung der Verdienste Stepanians. „Schön, wenn sie das möchten und dann halt auch einen Antrag dafür stellen. Dann gehe ich davon aus, dass sie dem von uns ohnehin vorbereiteten Antrag für die Benennung zustimmen werden“, sagt Harrer. Die Tafel sei schon vor Erscheinen der NÖN bestellt gewesen.

Er habe sein Ansinnen, den Steg nach dem Mediziner zu benennen, der seine Praxis 2004 an Martin Grubök übergeben hatte, im Zuge des NÖN-Gesprächs über die Hochwasserschutz-Pläne nicht konkretisieren wollen, sagt Harrer. Weil: „Es bedarf dazu der Vorbereitung und des Fingerspitzengefühls. Man muss mit davon betroffenen Menschen im Vorfeld darüber reden.“ Er erinnert an die vor mehreren Jahren verunglückte Verabschiedung eines Würdenträgers in der Folge einer politisch lancierten öffentlichen Debatte im Vorfeld.

Inhaltlich laut Stadtchef „ein klarer Fall“. An sich sei die Benennung des an selber Stelle, aber deutlich erhöht neu zu errichtenden Steges für Radler und Fußgänger nach Stepanian „ein klarer Fall“, sagt Harrer. Stepanian war wie berichtet nicht nur Stadtarzt, Rettungsarzt, Betriebsarzt bei Ergee und Felten&Guilleaume (Eaton) sowie Kurarzt im Hotel „Leonardo“, sondern unter anderem Gründungsmitglied des Lions-Clubs Waldviertel. Seine Verdienste wurden mit den Berufstiteln „Medizinalrat“ und „Obermedizinalrat“ sowie dem Wappenring der Stadt Schrems (2002) gewürdigt.

Brückenbau verzögert sich. Später als geplant dürfte indes der Zeitpunkt der Neubauten von Steg und Parkwegbrücke zwischen Stadtpark und Josef-Widy-Straße sein. Harrer: Ebenfalls im Lauf der vorigen Woche flatterte ihm dazu ein Schreiben ins Haus. „Es kommt aufgrund von Ausschreibungen und Fristen leider zur Verzögerung, die Brückenbauarbeiten werden in den August verschoben werden müssen. Die Fertigstellung wird sich daher vor Schulbeginn im September nicht mehr ausgehen.“

Schüler, die nicht ohnehin motorisiert gebracht und geholt werden, werden somit einige Wochen lang relativ weite Umwege in Kauf nehmen müssen.