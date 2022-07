Nach Obduktion Toter (27) in Heidenreichsteiner Wohnung: Kein Fremdverschulden

Tragisches Ende eines Einsatzes in den Abendstunden des 26. Juli in Heidenreichstein. Foto: FF Heidenreichstein / Symbolbild

E in Großaufgebot an Einsatzkräften hatte am Dienstagabend in Heidenreichstein hohe Aufmerksamkeit erregt. Jetzt steht es fest: Ein 27-Jähriger, der tot in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses im Süden der Burgstadt aufgefunden wurde, war nicht wegen eines Fremdverschuldens verstorben.