Konkursverfahren für Buch+Papier Janetschek startet .

Wenige Tage nach der Ankündigung von Eigentümerin Petra Altmann, die letzten Filialen der Buchhandlung Janetschek in Heidenreichstein und Zwettl zu schließen, musste am 6. Februar am Landesgericht Krems ein Konkursverfahren über die Buch+Papier Janetschek GmbH mit Sitz in Heidenreichstein angemeldet werden.