„Bezirk Gmünd kam mit einem blauen Auge davon“

Nur zweimal mussten seine Kameraden am Samstag demnach zum Auspumpen ausrücken – einmal in der Stadtgemeinde Heidenreichstein, einmal in der Marktgemeinde Amaliendorf-Aalfang.

Erster Stresstest für neuen Hochwasserschutz

In Schrems wurden die bisherigen Maßnahmen des laufenden Hochwasserschutz-Projektes im Bereich Stadtpark bereits einem ersten Stresstest unterzogen. „Sie zeigten ihre Wirkung. Die Braunau war relativ voll, trat aber nicht aus den Ufern“, sagt Bürgermeister Peter Müller (SPÖ). Neue Uferbereiche wurden teils etwas ausgehöhlt, Teile einer provisorisch eingerichteten Brücke von der Baustelle zum Lagerplatz auf einer angemieteten Wiese am anderen Seite des Ufers weggeschwemmt. Aber, so Müller: „Es war nichts Problematisches dabei, das im Zuge der ohnehin laufenden Arbeiten nicht behoben werden könnte.“

In der Bezirkshauptstadt Gmünd, wo die Schutzarbeiten 21 Jahre nach dem „Jahrhundert-Hochwasser“ 2002 allmählich ins Finale kommen, breiteten sich Lainsitz und Braunau ohne gröbere Konsequenzen aus.

So sah es am Samstagnachmittag in der Bleyleben bei Gmünd aus. Foto: NÖN, Sonja Eder

Wasserstands-Entwicklungen in Zahlen

Von den offiziellen Messstationen des Landes NÖ:

Der Reißbach im Norden stieg ab Donnerstag in Gopprechts um etwa 65 auf bis zu 313 Zentimeter (Samstag, 20 Uhr) an, der Romaubach bei Kleinpertholz stieg in der gleichen Zeit um 90 auf 217cm (Samstag, 9 Uhr), der Braunaubach bei Altmanns um 100 auf 238cm (Samstag, 9 Uhr). Am Weg nach Gmünd erreichte die Braunau bei Hoheneich mit einem Plus von etwa 125 Zentimeter bereits bis zu 284cm (Samstag, 13 Uhr).

Bei Langegg weitete sich die Braunau vorübergehend zum See aus. Foto: Karl Tröstl

Aus dem Süden kam die Lainsitz noch relativ unspektakulär an der Messstelle bei St. Martin vorbei, erreichte bis Ehrendorf vor Gmünd aber bereits ein Plus um 110 auf 263 Zentimeter, gemessen am Samstag um 9 Uhr.

Der Mündungsbereich von Lainsitz und Braunau in Gmünd. Foto: Karl Tröstl

