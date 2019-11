„Nach einer sechsjährigen Pause werden wir wieder in der Silvester-Nacht am Rathausplatz auftreten“, gibt Regisseur Egon Haumer bekannt.

Die Anfragen von der Stadtgemeinde und der Werkstatt Weitra hätten sich in den letzten Jahren gehäuft. „Jetzt konnte ich einfach nicht mehr ‚Nein‘ sagen“, so Haumer. Die Bühne-Weitra-Mitglieder seien einverstanden gewesen, daher gibt es wieder die beliebten Sketches mit viel Witz und auch Musik am 31. Dezember ab 22.30 Uhr am Rathausplatz. Damit wird die Zeit bis zum großen Feuerwerk, das um Mitternacht vom Schloss abgeschossen wird, verkürzt.

An die 15 Laienschauspieler werden dabei zum Einsatz kommen. „Dinner for One“ steht auf dem Programm, mehr will aber Haumer nicht verraten, der nach wie vor vom Erfolg der diesjährigen Produktion „Der Bauer als Millionär“ beeindruckt und natürlich erfreut ist: „Bei den sechs Aufführungen haben wir nur ganz knapp die Ein-Tausender-Besuchermarke verfehlt. Damit konnten wir die Besucherzahlen der letzten Jahre toppen.“

Rund 20 Proben

Das Ensemble vor und hinter der Bühne sei top gewesen. „Besonders die Jugendlichen. Diese haben jetzt endgültig das Image als Theaterkids abgelegt“, zeigt Haumer auf. Diese aufwendige Produktion, für die es rund 20 Proben über mehrere Monate gegeben hat, hätte die 24 Schauspieler sehr gefordert.

Einige von ihnen sind auch beim Konzert des Gemischter Chor des Musikvereines Weitra am 14. Dezember um 19 Uhr im Volksheim Weitra dabei. „Auch hier werden wir einige kurze Beiträge liefern“, so Haumer. Gleich darauf geht es ans Proben für den Silvesterauftritt. „Das ist enorm wichtig, die Sketches müssen einfach sitzen.“

Mit welcher Produktion die Bühne Weitra 2020 aufwarten wird, soll im Jänner entschieden werden.