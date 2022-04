Polit-Schlagabtausch in Schrems: „Ausschussarbeit mit Füßen getreten“

Werbung

Heftige Debatten im Schremser Gemeinderat – weniger über Sachthemen als über die politische Gangart des jeweils Anderen. Den Polittanz eröffnete in der jüngsten Sitzung eine Standpauke von SPÖ-Klubchef und Vizebürgermeister Michael Preissl in Richtung der Opposition, nachdem ÖVP-Klubchef Tobias Spazierer einen Antrag zur Konzepterstellung für eine kostenlose wöchentliche Sportstunde im Stadtpark eingebracht hatte.

Er finde es toll, dass die Oppositionsparteien „immer so viele tolle Ideen haben und diese Ideen öffentlich bekannt gemacht werden“, ätzte Preissl: „Noch toller wäre es, wenn wir vorher dort reden würden, wo Gemeinderäte normal arbeiten – in Ausschüssen.“ Die SPÖ könne, wenn sie wolle, genauso jeden Antrag vorab medial diskutieren und dann als Erfolg nach der Forderung eines ihrer Mandatare verkaufen. Ein solches Vorgehen verzögere gute Projekte auf Monate hinweg, so werde die wöchentliche Sportstunde „wahrscheinlich irgendwann im Herbst“ beschlussreif werden, sagte Preissl: „Glaubt ihr wirklich, dass das der Sinn und Zweck unserer Arbeit ist?“

Schwenk zur Alternativenergie-Förderung

„Bringt euch in den Ausschüssen ein – hat jemand eine Idee, wie man was weiterbringen könnte für die Bevölkerung, dann sind wir gerne bereit, das miteinander dort zu diskutieren – auch wenn eine Fraktion kein offizielles Mitspracherecht hat“, so Preissl. Man könne „ordentliche Anträge zusammen formulieren“, auch wenn wie beim ebenfalls an der Tagesordnung gestandenen Abänderungsantrag für die im Februar fixierte Alternativenergie-Förderung letztlich nicht einig sei.

Genau da hakte ÖVP-Stadtrat Spazierer ein. Das Alternativenergie-Thema, das einst nach ÖVP-Antrag im Ausschuss behandelt und rasch auf Schiene gebracht worden war, zeige nun beispielhaft auf, „wie man in manchen Fraktionen mit der Ausschussarbeit umgeht“.

Was war geschehen?

Die Förderung von maximal 300 Euro (20 Prozent der ungeförderten Kosten) war einst zur Anschaffung von Anlagen im Bereich Solar, Photovoltaik, Speicher bzw. Wärmepumpe pro Hauptwohnsitzer-Haushalt beschlossen worden. Nun beantragte Preissl die Ausdehnung auf alle Liegenschafts-Besitzer – auch Genossenschaften, Bauträger oder ortsfremde Eigentümer, die in Schrems etwa nur vermieten.

Preissl für die SPÖ: Es gehe um jeden Beitrag zur Reduktion der Energie-Abhängigkeit – er will alle Eigentümer zur Investition ermuntern. Auch die geplante Energiegemeinschaft gelte unabhängig vom Wohnsitz. Förderungen seien Instrumente, um Einwohnerzahlen zu erhöhen, brachte Spazierer für die ÖVP das Thema Geld ins Spiel. Ertragsanteile des Bundes gibt‘s nur für Hauptwohnsitzer. Weil bei Nebenwohnsitzern immerhin eine neue Abgabe im Raum steht, habe man sich im Stadtrat auf eine Förderung für Personen zumindest mit Wohnsitz in Schrems verständigt. Nun sei das Ergebnis aus dem Ausschuss mit Füßen getreten worden, sagte Spazierer: „Heute haben wir es anders zum Beschluss vorgelegt bekommen und anders beschlossen. Das zum Thema Ausschussarbeit.“

SPÖ & Grün zogen den Antrag gegen die Opposition durch, nachdem Spazierer und Listenchefin Viktoria Prinz gefordert hatten, Schremser Steuergeld in der mit 15.000 Euro pro Jahr gedeckelten Aktion zumindest zuerst an Schremser zu vergeben.

Prinz: Erinnerung an Otto-Haus, Mahnung zu Spielplatz

Prinz meldete sich indes auch zur Ausschussarbeit an sich zu Wort. Ihre Kleinfraktion sei weder stimm- noch redeberechtigt – also auf den guten Willen angewiesen. Damit sei es nicht weither, erinnerte sie an die von ihr aufgeworfene Frage um ein Kaufangebot der Stadt für das „Otto-Haus“: „Alle haben im Gemeinderat der Zuweisung an den Ausschuss zugestimmt, dort wurde es in einem Atemzug weggewischt.“ Deshalb sei der Gang mit ihren Anliegen an die Öffentlichkeit der einzige Weg.

Das tat sie, wie NÖN-Leser wissen, vor der Sitzung auch mit Forderungen für Sicherheit am Kinderspielplatz im Wohnpark mit mehr als 50 Kindern und Jugendlichen. Klar gebe es die Aufsichtspflicht, aber: „Es ist so schnell was passiert, bitte machen wir einen Zaun.“ Auch das hohe Kanalrohr könne einfach abgesichert werden.

Müller: Finanzierung nicht bedacht – Eltern planen Grätzlfest

Bürgermeister Peter Müller (SPÖ): Er frage sich, ob ein Zaun nach der von der WAV via NÖN angekündigten Anhebung des Spielplatzes zielführend sei, „eine Hecke wäre vielleicht besser“. Im Antrag der Liste Prinz fehle vor allem die Frage der Finanzierung des Zaunes, also könne seine Fraktion nicht zustimmen. – ÖVP-Stadtrat Spazierer stellte den Zusatzantrag zur Finanzierung via Nachtrags-Voranschlag, beide Anträge wurden aber nur von ÖVP, Liste Prinz & FPÖ unterstützt. SPÖ & Grünen-Mandatar Ferry Kammerer drehten die Spielplatz-Forderungen ab.

Viktoria Prinz sieht sich wie berichtet nicht als deren Erfinderin – Eltern hätten sie ersucht, tätig zu werden. Und: „Da die Gemeinde offensichtlich kein Geld für den Bau eines Zauns hat bzw. ihr die Sicherheit der Kinder im Wohnpark nichts wert ist, werden wir ein Grätzl-fest samt Spendenaktion für den Bau eines Zauns organisieren.“

Zurück zum Ausgangspunkt

Und der zum Beginn der Debatte gestandene ÖVP-Antrag für die Konzepterstellung zur wöchentlichen kostenlosen Turnstunde? Der wirbelte zwar eine Menge Staub auf, wurde dann aber doch mit den Stimmen aller Fraktionen beschlossen.

