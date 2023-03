České Velenice: Zukunft von Baumallee ist noch offen

Das Unwetter aus dem Vorjahr hat das Bild von České Velenice endgültig geändert und die Stadt überlegt jetzt, was sie mit der Kastanien-Linden-Allee entlang der Straße Revoluční macht. Denn Ende Juni zerstörte ein starker Sturm die Stadt-Pracht. Innerhalb von ein paar Minuten hinterließ er große Verwüstung.

Der Sturm beschädigte oder entwurzelte Dutzende Bäume. Am schlimmsten war die Situation gleich am Anfang in der Nähe des Bahnhofs, wo fast der gesamte Baumbestand, meist hochgewachsene Linden, fehlt. Wann und ob die Stadt an ihrer Stelle neue Bäume pflanzen lässt, ist noch unklar, wie www.jindrichohradeckydenik.cz berichtet.

Fachgutachten wurde noch nicht abgeschlossen

„Wir müssen abwarten, was die Experten sagen, welche Baumarten sie empfehlen auszusetzen, damit sie gedeihen. Sie sollten uns auch sagen, wie wir den Ort pflegen, ob man zum Beispiel eine Erdschicht gewinnen und sanieren sollte. All das muss noch geregelt werden,“ betont Bürgermeister Jaromír Slíva gegenüber tschechischen Medien.

Ihm zufolge wird die Zukunft der Allee während der nächsten Sitzungen der Stadtvertretung diskutiert. „Wir haben bereits die Anpflanzung der Bäume an anderen Stellen in Velenice angesprochen, also muss jetzt alles ausgearbeitet werden. Wir werden eine Studie über die Begrünung und die Gesamtnutzung von Flächen in Wohnsiedlungen durchführen, und die Alleelösung fügen wir dazu. Zur Studie gehört auch eine Art von Bürgerbeteiligung,“ erwähnt der Bürgermeister.

Befragte Bewohner: „Bäume fehlen“

Die befragten Bewohner aus Velenice sind sich über die weitere Zukunft der Allee klar. „Die Allee sollte erhalten bleiben, denn wenn ich sie mir ansehe, ist sie leer und die Bäume fehlen dort. Ich wäre auf jeden Fall für eine Neubepflanzung, damit es nicht so trübe aussieht“, sagte eine Stadtbewohnerin. Ein anderer Befragter würde dasselbe tun. „Diese Allee schmückt Velenice und wenn sie nicht hier wäre, dann wird es hier nur einen Durchgangsplatz geben, ohne dass die Menschen bei Hitze auf einer Bank unter den Bäumen sitzen können“, bemerkte ein Bewohner.

Die Kastanien- und Lindenallee gehört zu den größten in Südböhmen. Die Baumreihe wurde vor mehr als hundert Jahren ausgesetzt und erinnert auch den hier geborenen Maler und Illustrator Adolf Born. Das Rathaus wollte schon vor einigen Jahren die Allee fällen und neue Bäume aussetzen. Aber die Bewohner aus Velenice schrieben eine Petition für ihre Rettung, die Stadt stellte schließlich das Projekt ein.

