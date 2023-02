Backhausen: Waldviertler Edeltextil-Produzent kündigt Schließung an

Begründet wird der auch für die Belegschaft unerwartete Schlussstrich in einer Online-Meldung des Unternehmens in Hoheneich im Bezirk Gmünd mit dem Ableben der Firmeninhaberin Louise Kiesling (65) am 9. Dezember 2022. Kiesling, Modeabsolventin der Universität für Angewandte Kunst in Wien und Nichte des früheren VW-Großaktionärs Ferdinand Piëch, hatte den 2012 in den Konkurs geschlitterten und 2013 auf neue Beine gestellten Traditionsbetrieb inklusive seines gewaltigen, mehr als 3.500 Exemplare umfassenden Designarchivs der „Wiener Werkstätte“ im Jahr 2014 gekauft (mehr zur Firmengeschichte untenstehend!). Als Geschäftsführerin und Kreativdirektorin hatte sie in den folgenden Jahren einige Modernisierungen vorgenommen, auch das Outlet in einem früheren Websaal generalsaniert und als hochwertigen „Backhausen Design Shop“ neu eröffnet.

„Fußstapfen zu groß, um von Nachfolgern besetzt zu werden“

Sie habe in acht Jahren „das gesamte Unternehmen durch ihren eigenen praktischen Ansatz modernisiert, war aber vor allem eine empathische Führungskraft, die nicht davor zurückschreckte, anderen in ihrer Umgebung zu unterstützen“, heißt es in der Meldung der Familie Kiesling. Ihre Vision habe die Verstorbene „mit ihrem textilen Wissen, ihrer kreativen Denkweise und ihren zahlreichen Abschlüssen an den renommiertesten Institutionen der Welt zum Ausdruck bringen“ können. Die Fußstapfen seien aber zu groß, um von Nachfolgern besetzt zu werden, heißt es weiters – daher sei man zum „traurigen Entschluss gekommen, dass Backhausen seinen gesamten Betrieb bis zum 30. Juni 2023 einstellen wird“.

Bestehende Aufträge sollen demnach plangemäß erfüllt werden, neue Aufträge aber nur noch angenommen werden, wenn sie mit den bestehenden Ressourcen vor dem Schließungsdatum in der gewohnten Qualität erfüllt werden können.

AK-Bezirksleiter Preissl: Angebot für Beschäftigte „nicht wirklich stolz“

Die aktuell 38 Beschäftigten hätten infolge des Todes von Louise Kiesling mit einem gravierenden Einschnitt gerechnet, aber nicht mit einer kompletten und alternativlosen Stilllegung, sagt der Gmünder Arbeiterkammerleiter Michael Preissl zur NÖN. Geführt wird das Unternehmen, eine 100-Prozent-Tochter der „AMEEA Beteiligungs GmbH“ mit Sitz in Klosterneuburg, derzeit von Andreas und Hubertus Kiesling. In der Familie scheine einfach kein Interesse an einer Fortführung zu bestehen, sagt Preissl, zumal das Unternehmen zuletzt „über Jahre hinweg im besten Fall ausgeglichen bilanzieren konnte“.

In einer Betriebsversammlung wurden die Mitarbeitenden demnach am 17. Februar über den Schritt informiert, Verhandlungen auch mit Gewerkschaft und Betriebsrat über einen Sozialplan laufen. Michael Preissl: „Es gibt ein Angebot der Firma, aber das ist nicht wirklich stolz.“ Eine erste Verhandlungsrunde sei daher ergebnislos verlaufen, eine zweite Runde stehe für kommende Woche an.

174 Jahre Backhausen im Zeitraffer

1849: Firmengründung in Wien durch Carl und Johann Backhausen als „Joh. Backhausen & Söhne“.

1870: Errichtung der Fabrik auf halber Eisenbahnstrecke zwischen Wien und Prag in Hoheneich.

1888: Ernennung zum „k.u.k. Hoflieferanten“ – nach Aufträgen für Bauten wie Parlament, Staatsoper, Hofburg oder Rathaus.

1903-1932: Zusammenarbeit mit der Wiener Werkstätte, mehr als 3.500 Originalentwürfe von insgesamt 300 Künstlern (darunter Josef Hoffmann, Koloman Moser, Otto Wagner) entstehen und bereichern bis heute das Designarchiv der Firma Backhausen.

1943-1945: Schließung der Produktion, 1945 Beschlagnahmung des Werkes in Hoheneich und Demontage des Maschinenparks durch russische Besatzer, danach Wiederaufbau.

1973: „Staatliche Auszeichnung“, Wiederaufnahme der Produktion nach den Originalentwürfen der Wiener Werkstätte.

Mitte 1970er Jahre: Export unter anderem für Luxushotels, Theater, Restaurants oder Cafés in 40 Länder der Welt.

1987/1997: Textile Gesamtausstattung der gewaltigen Suntory-Konzerthalle in Tokyo.

2010: Staatspreis für Innovation (umweltfreundliche Produktschiene „Returnity“).

Oktober 2012: Start eines Sanierungsverfahrens, nachdem der eben als Investor gefeierte Scheich Al Jaber nur 10 Prozent der zugesagten 3,5 Millionen Euro zahlte.

19. Dezember 2012: Sanierungsplan mit indischer Beteiligung scheitert, Eröffnung von Konkurs und Bieterverfahren, die mehr als 160-jährige Familientradition endet.

20. Dezember 2012: Die „BHN Sileo GmbH“ kauft die Firma Backhausen als letztlich einziger Bieter mit Interesse an einer Gesamtübernahme und Fortführung. BHN steht für „Backhausen neu“ und gehört zu 51 % der „Cudos“ um Alon Shklarek und Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer, 44 % hält Strategic Equity als Tochter der bis dahin größten Gläubigerin Hypo NÖ, 5 % die Firma Interfides um den vorübergehenden BHN-Geschäftsführer Jürgen Teubenbacher. Auflassung des bisherigen Geschäftes in der Schwarzenbergstraße in Wien 1.

31. Dezember 2012: Die Belegschaft mit zuletzt etwas mehr als 100 Beschäftigten (davon etwa 80 in Hoheneich) wird abgemeldet, Abfertigungen aus dem Insolvenzfonds.

2. Jänner 2013: Erste Mitarbeiter werden neu bei BHN angemeldet.

14. Jänner 2013: Neustart der Produktion.

Februar 2013: Start mit zweiter Produktionsschicht, Aufstockung auf 60 Beschäftigte.

September 2014: Louise Kiesling kauft den Edeltextil-Produzenten mit bereits wieder 80 Beschäftigten und wird dessen Kreative Leiterin. Ihr Ziel mit der nunmehrigen „Backhausen GmbH“: „Die guten Dinge, die Backhausen ausmachen, weiter ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken, das Unternehmen wieder mit Lebendigkeit und Glanz erfüllen und fit für die Zukunft machen.“

September 2017: Das generalüberholte und geschmackvoll neu gestaltete Outlet wird als „Backhausen Design Shop“ wiedereröffnet.

Februar 2023: Online wird über die Einstellung des gesamten Betriebes „bis zum 30. Juni 2023“ informiert. Für die laut Arbeiterkammer aktuell 38 Beschäftigten soll ein Sozialplan erstellt werden.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.