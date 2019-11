Zu den Heidenreichsteiner Traditionsbetrieben zählt die Steuerberatungskanzlei Garhofer, die bereits in dritter Generation seit über 70 Jahren betrieben wird. Es handelt sich hierbei um eine mittelständisch geprägte Kanzlei, die mittlerweile seit 1946 im Dienste der Kunden tätig ist.

Als „Gründervater“ schuf Ernst Garhofer die Basis für die erfolgreiche Zukunft dieses Betriebes, der von Sohn Werner 1977 übernommen und ausgebaut wurde. 2011 übernahm wiederum dessen Tochter, Mag. Susanne Garhofer, in dritter Generation die Geschäftsführung und setzte selbst einige Meilensteine für eine erfolgreiche Zukunft der Kanzlei.

zVg

„Unser Tätigkeitsbereich ist vor allem auf die Beratung und laufende Betreuung kleinerer und mittelständischer Betriebe ausgerichtet, aber auch Landwirte, Vermieter und Arbeitnehmer können fundierte und ausführliche Hilfestellung in Anspruch nehmen“, so die engagierte Unternehmerin, die stets ein offenes Ohr für Hilfesuchende im „Paragrafendschungel“ hat.

Als Kriterien sieht Susanne Garhofer, die auch auf die fachgerechte Hilfe zweier erprobter Mitarbeiterinnen zählen kann, „eine hohe Qualifikation, basierend auf einer anspruchsvollen Ausbildung und ständiger Weiterbildung, die als Grundlage unserer beratenden Arbeit dienen soll. Als oberste Maxime gelten auch Gewissenhaftigkeit, Engagement und Einsatz für den Klienten“.

Um den Anforderungen der Zeit zu entsprechen, wurden nun in den Räumlichkeiten der Kanzlei Garhofer in der Waidhofener Straße 20 umfangreiche Renovierungsarbeiten mit viel Liebe zum Detail durchgeführt, bzw. die Erneuerungen aller technischen Einrichtungen erfolgreich erledigt. „Unsere Kunden sowie auch die Mitarbeiter sollen sich in den renovierten Räumlichkeiten wohlfühlen. Dank der Arbeit von engagierten und kompetenten Firmen wurde ein Wohlfühlklima geschaffen“, betont die Steuerberaterin.

zVg

Mag. Susanne Garhofer tätigte auch einige Investitionen in eine leistungsfähige Hard- und Software, um optimale Dienstleistungen in den Bereichen Buchhaltung, Lohnverrechnung und Bilanzierung zu ermöglichen.