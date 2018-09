Nun ist es so weit: Das 70 Tonnen schwere, zum „Eventjet“ mit Barbetrieb umgerüstete Flugzeug wird gemeinsam mit einer aus den USA am Seeweg nach Graz gebrachten Boeing 727-200 (die zum Restaurant wurde) seiner zukünftigen Bestimmung übergeben.

Beide Maschinen bilden wie berichtet am Dach des Novapark-Hotels in 22 Metern Höhe „Nova-Air“ Graz. Diese wird am 8. und 9. September mit Tagen der offenen Tür der Öffentlichkeit vorgestellt, am 10. September läuft der reguläre Betrieb an.