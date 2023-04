Arzt-Praxis in Reingers: „Kommt noch einiges auf uns zu“

Ende März berichtete die NÖN über die Schließung der Ordination für Allgemeinmedizin in Reingers. Der Grund für die Schließung: Wie der betroffene Arzt Michael Patrick Müller selbst am Anrufbeantworter seiner Praxis mitgeteilt hat, wurde ihm das Recht zu arbeiten entzogen. „Hoffentlich vorübergehend“, fügte er damals hinzu. An der Situation hat sich bisher nicht viel geändert, die Ordination ist immer noch zu. Wie geht es weiter?

Laut Ärzteliste der österreichischen Ärztekammer liegt gegenüber dem Arzt aktuell (Stand 18. April) eine Untersagung gemäß § 138 des Ärztegesetzes 1998 vor. Eine langfristige Entscheidung zur Kassenstelle gibt es noch nicht. „Die Gemeinde steht genau in der Mitte. Wir werden aber alles dafür tun, um die medizinische Versorgung von Neuem gewährleisten zu können“, sagt Bürgermeister Andreas Kozar.

Gemeinde auch in der Rolle der Vermieterin

Die Planstelle in Reingers ist als „Vorgriffstelle“ aktuell ausgeschrieben. Das erfolge „im Sinne der Patientenversorgung und im Einvernehmen mit der Ärztekammer für NÖ“, wird seitens der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) betont: „Wir sind zuversichtlich, dass es Bewerbungen für diese Stelle geben wird.“ Dem eigentlichen Vertragspartner Müller ist demnach bis zum Abschluss laufender Verfahren die Berufsausübung untersagt.

Die Ordination mit Hausapotheke ist in einem gemeindeeigenen Gebäude eingerichtet, die Gemeinde Reingers tritt somit auch als Vermieterin auf. Mit der Einrichtung einer Vorgriffstelle soll die allgemeinmedizinische Versorgung zumindest vorübergehend abgedeckt werden können.

Der bestehende Kassenvertrag ist an sich nicht aufgelöst. Abhängig von den weiteren Entwicklungen könne sich, so Kozar, die Frage nach dem Standort der Vorgriffstelle ergeben: „Für uns als Gemeinde geht es auch darum, wie es mit dem Mietverhältnis weitergeht.“ Rund um die Ordi spricht Kozar von einigen Anfragen aus der Bevölkerung – erinnert aber, dass die Gemeinde keine Entscheidungsgewalt habe: „Es kommt wahrscheinlich noch einiges auf uns zu. Aber ich wäre froh, wenn es endlich passieren würde, denn dann könnten auch wir tätig werden.“

Standort am Boden, aber nur kurzfristig?

Wie Michael Patrick Müller schon vor einigen Wochen auf dem Anrufbeantworter der Ordination erklärt hat, habe es „Komplikationen bei der Erfüllung der Auflagen von einer inspizierenden Behörde“ gegeben. Die NÖN berichtete mehrmals über die angespannte Lage rund um die medizinische Versorgung im nördlichen Teil des Gmünder Bezirkes. Im rund 11.000 Einwohner umfassenden Sprengel mit den Gemeinden Litschau, Brand-Nagelberg, Eisgarn, Reingers, Eggern, Haugschlag, Heidenreichstein und Amaliendorf-Aalfang gibt es sechs Kassenstellen für praktische Ärzte.

Der Standort Reingers liege nun zwar am Boden und Patienten hätten sich zu umliegenden Ordinationen verlaufen, sagt Andreas Kozar. Angesichts der Situation im Sprengel sei das auf lange Sicht aber wohl das geringere Problem.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.