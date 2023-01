FPÖ: Mandat für Gmünder Spitzenkandidatin Anja Scherzer?

„Ja, selbstverständlich ist Anja Scherzer im Rennen um ein Mandat“, sagt Landesrat Gottfried Waldhäusl. Ein Grundmandat ist aus dem Bezirk Gmünd aufgrund der geringen Einwohnerzahl so gut wie unmöglich geworden, aber es geht über die Landesliste. 14 Landtagsmandate (+6), drei Landesräte und drei Abgeordneten-Plätze im Bundesrat stehen der FPÖ laut Waldhäusl zu, also insgesamt 20 Positionen. Die 26-jährige Scherzer stand auf Rang 19 der FPÖ-Landesliste, wobei Landes- und Bundesräte auch ohne Listenplatz nominiert werden können.

„Es ist also noch sehr viel möglich“, sagt Waldhäusl, die Entscheidung über die Personalia werde im Lauf der Woche im Vorstand getroffen.

Scherzer: Mit 19 in den Gemeinderat, mit 24 Bezirksparteiobfrau

Unter der damals 19-jährigen Anja Scherzer gelangen der FPÖ in ihrer Heimatgemeinde Amaliendorf-Aalfang bei der Gemeinderatswahl 2015 schon beim ersten Antreten drei Mandate und damit der Einzug in den Gemeindevorstand, im Jänner 2020 wurde ein Mandat und damit auch der Platz im Vorstand eingebüßt. Im Sommer 2020 löste sie Walter Hoffmann an der Spitze der FPÖ-Bezirkspartei ab.

Als Spitzenkandidatin für die FPÖ im Bezirk Gmünd holte Scherzer nun mit 37,7 Prozent der gültigen Stimmen erstmals Platz eins in ihrer Heimatgemeinde, aber auch bezirksweit ein kräftiges Plus von 13,8 Prozentpunkten gegenüber 2018. Man sei angesichts des Feedbacks im Wahlkampf mit hohen Erwartungen in die Wahl gegangen, bilanzierte sie am Sonntag gegenüber der NÖN: „Das nun vorliegende Ergebnis hat mich trotzdem sehr positiv überrascht.“

