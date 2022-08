Floriani kehren zurück: Kameraden aus dem Bezirk im Führungsstab

Werbung Notar Mag. Wagner Anzeige Viel Platz für Notariatskanzlei

Michael Preissl aus Kottinghörmanns (Chef des Stabes), Markus Kreindl aus Weitra (Personal) und Michael Bauer aus Langschwarza (Öffentlichkeitsarbeit) sind derzeit dafür eingesetzt, unterstützt werden sie von Stefan Sirsch (Lage) aus Krems.

Auslands-Einsatz Flammen in Frankreich: Bezirk Gmünd stellt zehn Feuerwehrleute

Das erste Kontingent mit 46 Einsatzkräften ist am Mittwochabend mittels Charterflugs in Wien-Schwechat gelandet, das zweite ist per Konvoi mit zwölf Fahrzeugen und 28 Feuerwehrleuten in Richtung Heimat unterwegs, geplante Ankunft ist am Donnerstagabend.

Aufgabe des Landesführungsstabes ist es, die reibungslose Rückkehr aller Kameraden und Fahrzeuge zu gewährleisten. Von den neun beim Waldbrand in Frankreich eingesetzten Feuerwehrleuten aus dem Gmünder Bezirk, sind mit Dominik Krenn (Hoheneich), Jochen Miniböck (Kleedorf), Georg Zimmel (Niederschrems), David Böhm (Kirchberg) und Thomas Rakovsky-Schmid (Hoheneich) schon fünf Kameraden mit dem Charterflug zurück in Österreich.

Georg Hauer, Mathias Böhm, Alexander Katzenbeisser und Niklas Trisko (Schandachen), die mit dem neuen HLF2 für Waldbrand-Bekämpfung im Einsatz standen, befinden sich noch am Heimweg im Konvoi.

