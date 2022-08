Nach Waldbrand-Einsatz: Floriani wieder zurück aus Frankreich .

Der Waldbrand-Einsatz des niederösterreichischen Teams wurde in der Vorwoche beendet, am Donnerstag kehrten auch die letzten Floriani aus dem Gmünder Bezirk zurück. Am Flughafen Schwechat und in Haag wurden sie von Vertretern des Landesfeuerwehrverbandes empfangen.