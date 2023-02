Neuer Hoheneicher Bürgermeister: „Kooperation muss stärker werden“

NÖN: Sie sind seit 2005 im Gemeinderat. Was bedeutet es für Sie, Bürgermeister zu sein?

Manfred Zeilinger: Es war überraschend und es ist sehr einschneidend. Ich war gerne Vizebürgermeister, da gibt es immer noch einen, der vor dir ist. Jetzt bin ich derjenige, der Entscheidungen treffen und mehr Verantwortung tragen muss – auch für die Mitarbeiter.

Was verändert sich für Sie durch den Wechsel?

Zeilinger: Bisher ging es darum, Christian zu unterstützen. Ich war für die Bereiche Landwirtschaft und Güterwegebau zuständig, hatte den Kontakt mit den Leuten da schon gerne. Beruflich ist es durchaus schwierig. Als Landwirt kann ich nicht einfach an einem bestimmten Tag frei haben, die Arbeit ist vom Wetter abhängig. Zum Glück steht meine Familie dahinter, die Kinder übernehmen schon viele Tätigkeiten. Aber ich freue mich darauf.

Wo sehen Sie Hoheneich, auch durch den Platz zwischen Gmünd und Schrems?

Zeilinger: Der Standort war immer unsere Stärke. Wir sind eine kleine Gemeinde, haben aber den Vorteil der kurzen Wege zu Arbeitsplätzen in Gmünd und Schrems. Wir haben Volksschule und Kindergarten im Ort, der Kindergarten ist ausgelastet. Eine Herausforderung ist dennoch, dass wir derzeit kaum Bauland anbieten können.

Welche Entwicklungspotenziale hat die Gemeinde?

Zeilinger: Die B41 engt uns doch recht ein, hemmt manche Erweiterungen. Das große Ziel ist seit Jahren, Zuzug zu fördern. Der Einwohnerstand soll zumindest gehalten werden. Wir möchten den Photovoltaik-Ausbau demnächst angehen und da vielleicht auch Anreize für die Gemeindebürger schaffen.

Die Bevölkerungszahl von Hoheneich war zuletzt stabil. Die Schaffung von Wohnraum beschäftigt aber viele Gemeinden. Wie sieht das hier aus?

Zeilinger: Es gibt einige leistbare Miet- und Gemeindewohnungen. Ich bin auch froh, dass wir das „Junge Wohnen“ am Marktplatz haben. Alte Häuser werden am Markt gesucht, sind schnell verkauft. Leerstand ist dadurch kaum ein Problem. Mit neuem Bauland stehen wir an: Landwirte wollen ihre Lebensgrundlage nicht verkaufen, manche sehen Gründe als Geldanlage. Wir schreiben Eigentümer zwar an, die Bereitschaft zum Verkauf muss aber grundsätzlich gegeben sein.

Unter Ihrem Vorgänger gab es in Sachen Gewerbe positive Entwicklungen. Welche Gedanken machen Sie sich zur Wirtschaft vor Ort?

Zeilinger: Im Gewerbegebiet gibt es nur mehr einen Platz, Interesse war vorhanden. Recht stark werden wir in der Hinsicht nicht mehr wachsen.

Stichwort Gesundheit: Hoheneich hat einen Allgemeinmediziner. Aber macht sich die Gemeindepolitik Gedanken, wie dieser Standard auf lange Sicht erhalten werden kann?

Zeilinger: Falls es einmal soweit ist und sich kein Arzt finden würde, könnten wir die Rahmenbedingungen schaffen. Das würden wir definitiv machen.

Die NÖN berichtete vor zwei Jahren über Ideen zum Radwege-Ausbau in der Kleinregion. Genannt wurde ein „Radschnellweg“ zwischen Gmünd und Schrems, das würde also auch Hoheneich betreffen. Wie steht es mittlerweile darum?

Zeilinger: Das ist ein heißes Thema, unser finanzieller Beitrag wäre extrem hoch. Es wäre super, ist baulich aber schwierig und sehr teuer. Zudem hängt es von der Bereitschaft der Grundstückseigentümer ab.

Hoheneich betreibt mit Gmünd ein Altstoffsammelzentrum, gilt da gewissermaßen als Vorreiter. Sehen Sie Möglichkeiten für ähnliche Kooperationen?

Zeilinger: Das funktioniert seit Beginn gut. Wir haben vor, unsere Buchhaltung nach Gmünd auszulagern. Das ist nicht unumstritten, wir möchten es aber versuchen. Beim Kindergarten werden wir nach der Betreuungsoffensive mit anderen zusammenarbeiten müssen. Die Kooperation muss insgesamt stärker werden, weil es sich für einzelne Gemeinden sonst finanziell nicht ausgeht.

