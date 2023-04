Großpertholz: Pesendorfer folgt Pinter mit Juli als Hausarzt

Ab Juli gibt es einen Nachfolger von Peter Pinter in Bad Großpertholz, der als Kassenarzt seinen Ruhestand antreten wird: Der aktuell in Groß Gerungs tätige Allgemeinmediziner Alexander Pesendorfer war der einzige Bewerber für die mit Juli frei werdende Kassenplanstelle.

Als wichtigsten Grund für den Wechsel nennt Pesendorfer die Hausapotheke in Großpertholz. „Der Einkommensunterschied zwischen einer Planstelle mit und ohne Hausapotheke ist erheblich. Sonst würde ich weder mir noch meinen Patienten in Groß Gerungs diesen Wechsel antun“, ist er ehrlich.

Arbeitsaufwand „enorm gestiegen“. Die Einnahmen der Ärzte würden, so der Mediziner, seit Jahren nicht mit den Ausgaben Schritt halten. Gleichzeitig sei der Arbeitsaufwand enorm gestiegen. „Meine finanzielle Situation ist mittlerweile angespannt, auch wenn das viele Menschen nicht glauben werden. Ich mache das in erster Linie für meine Kinder, um sie später unterstützen zu können“, sagt er. Er freue sich auf die neue Herausforderung: „Ich werde mir Zeit nehmen, um die Patienten hier kennenzulernen und ich werde diese nach bestem Wissen und Gewissen betreuen.“ Seine Gerungser Patienten lädt er ein, ihm nach Großpertholz zu folgen, „meine neue Ordination ist ja nur 13 Kilometer entfernt“. Von Krankenkasse und Ärztekammer habe er die Bewilligung, eine Zweitordination in Groß Gerungs zu betreiben. Dazu sucht Pesendorfer einen Kollegen, der ihn unterstützt: „Dieser wird bei mir angestellt.“ Eine weitere Alternative wäre, einen Nachfolger für die Kassenplanstelle in Groß Gerungs zu finden. Die Stelle wurde schon von der Ärztekammer ausgeschrieben.

Vorläufig ein Arzt weniger für Wochenenddienste

Für Patienten aus dem Lainsitztal und Raum Gerungs steht nach der Pensionierung von Pinter ab Juli ein Arzt weniger für den freiwilligen Wochenenddienst zur Verfügung. Beim Großpertholzer Bürgermeister Manfred Grill überwiegt freilich dennoch die Freude: „Wir sind glücklich, dass es so rasch und unkompliziert einen Nachfolger für unseren Allgemeinmediziner Pinter gibt.“ Pesendorfer werde von der Gemeinde unterstützt werden, auch bei den erforderlichen kleineren Umbauarbeiten in der Ordination.

Abschied mit etwas Wehmut. Peter Pinter ist seit 1990 in Bad Großpertholz tätig. „Mit Juli endet nicht nur mein Wirken als Arzt, sondern auch eine Familienära. Ich habe ja vor 33 Jahren die Praxis meines Vaters übernommen, der 1958 in Harmanschlag begonnen hat und dann nach Großpertholz gekommen ist. Somit war 65 Jahre lang die ärztliche Versorgung hier in der Hand der Familie Pinter“, sagt der 62-jährige. Der Arztberuf sei eine Berufung gewesen. „Schon mein Opa mütterlicherseits war im damaligen Sudentendeutschland Chirurg und Internist, hat als 60-Jähriger eine Ordination aufgemacht, die er 30 Jahre lang geführt hat. Auch meine Schwester Michaela ist in diese Fußstapfen getreten und Neurologin in Gmünd.“

Dem Abschied sieht er mit gemischten Gefühlen entgegen. „Es hat sich vieles geändert, einiges ist besser geworden, anderes hat sich verschlechtert. Aber wenn ich bedenke, dass mich viele Patienten schon als Kind kennengelernt haben und ich jetzt die Kinder meiner ersten kleinen Patienten betreue, schwingt Wehmut mit“, sagt Pinter. „Es gibt sehr viele schöne Erlebnisse und vor allem ist eine große Wertschätzung zwischen Arzt und Patienten da. Das wird fehlen.“

Durch den Nachfolger könne er aber „beruhigt in Pension gehen. Es gibt für die Patienten eine nahtlose Übergabe, das war mir besonders wichtig“, sagt Pinter. Das Gebiet, das er seit mehr als drei Jahrzehnten betreut, sei groß, die Ortschaften liegen verstreut und es gibt viele ältere Patienten, die einen Arzt in der Nähe brauchen. „Die Patienten atmen auf, sie haben einen Arzt. Das stimmt mich froh, noch dazu, wo mein Nachfolger meine beiden Mitarbeiterinnen übernehmen wird.“

Pendeln als neues Hobby. Seine neugewonnene Freizeit hat Peter Pinter noch nicht so richtig geplant. „Ich lebe im Hier und Jetzt. Außerdem hat es ja auch bis zu meinem 28. Lebensjahr, also vor der Ordination, ein Leben gegeben“, lacht Pinter. Er werde vermutlich zum Pendler: Seine Tochter lebt in Wien, seine Lebensgefährtin in Tirol. „Die vielen netten Erlebnisse bleiben immer in meiner Erinnerung. Ich danke meinen Patienten dafür, auch für die Treue und die liebevollen Zuwendungen.“

