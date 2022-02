LK Gmünd: Maria Winkler aus Heinrichs ist neue Pflegestandortleiterin

Maria Winkler, die in Heinrichs (Gemeinde Unserfrau-Altweitra) wohnt, absolvierte nach der Matura der HBLA Wien die GuKPS Zwettl. Ihre Karriere startete sie bereits 2007 an der interdisziplinären Abteilung im Landesklinikum Gmünd und wechselte danach ins Zwettler Spital, wo sie fünf Jahre im Zentral-OP tätig war. Schlussendlich kehrte sie 2014 wieder nach Gmünd zurück. Hier war sie seither verschiedenen Positionen tätig, wurde bald zur Assistentin der Pflegestandortleitung und war seit September 2019 Stationsleitung des Zentral-OP.

Neben ihrer beruflichen Tätigkeit studierte Maria Winkler „Advanced Nursing Practice“ an der IMC Fachhochschule Krems und nahm 2020 am Leadership-Programm der NÖ Landesgesundheitsagentur teil. Derzeit absolviert sie den universitären Master-Studienlehrgang „Health Care Management“ an der Donau-Universität Krems.

Mit Februar wurde Maria Winkler zur Nachfolgerin der Standortleitung Pflege bestellt. „Als Teil der kollegialen Führung mache ich es mir zur Aufgabe, gemeinsam mit meinen Kollegen Rahmenbedingungen zu schaffen, um den Patienten die bestmögliche medizinische und pflegerische Versorgung gewährleisten zu können und andererseits unseren engagierten Pflegekräften die Möglichkeit zu bieten, sich fachlich und persönlich weiter zu entwickeln. Den Blick für das Ganze zu behalten und mögliche Veränderungen frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu agieren sind zukünftige Herausforderungen, die ich gerne als solche annehme,“ betont die engagierte Pflegestandortleiterin.„Signifikant ist sowohl die Erarbeitung von Recruiting-Maßnahmen, als auch die Imagepflege für den Pflegeberuf. Dies sind gegenwärtige Herausforderungen, um zukünftig qualifiziertes Pflegepersonal sicherstellen zu können“, ergänzt die neue Pflegestandortleiterin.

Der Geschäftsführer der Gesundheit Waldviertel GmbH, Andreas Reifschneider, freut sich über die Bestellung: „Wir haben mit Maria Winkler nach einem erfolgreichen Hearing eine hoch motivierte und erfahrene Führungskraft für eine anspruchsvolle Tätigkeit gewinnen können. Wir wünschen ihr viel Erfolg in der neuen Verantwortung.“

