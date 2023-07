„Hanfland“: Produktion in Heidenreichstein steht vor dem Aus

Einst als Brennerei gegründet, später auf die Verarbeitung von Raps und Hanf spezialisiert, dazwischen Eigentümer- und Standortwechsel: Die Geschichte der heutigen Heidenreichsteiner Niederlassung der Hanfland GmbH mit Sitz im Bezirk Mistelbach ist wechselvoll.

Die Zukunft könnte es ebenso werden - oder das Ende einer langen Ära bedeuten. Wie Günther Schmid, einer der Gesellschafter, bestätigt, will der Betrieb die Produktion in der Industriestraße 5 in Heidenreichstein auflassen. Aber: Es besteht noch eine Chance, dass der Standort nicht geschlossen werden muss. „Wir sind auf der Suche nach einem Nachfolger, bieten das Gebäude zum Verkauf an“, sagt Schmid: „Auch für uns wäre es wünschenswert, wenn es weitergeht und die Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze behalten können.“ Aktuell sind hier zwei Personen beschäftigt.

Option für Zukunft: Verarbeitung breiter aufstellen

Mit einer eigenen Schälanlage liegt der Fokus in Heidenreichstein auf der Verarbeitung und vor allem Schälung von Hanfsamen. Dass dieser Teil des Unternehmens vor dem Ende steht, begründet Schmid unter anderem mit Veränderungen auf den Lieferanten- und auch Absatzmärkten. Für die Nutzungszwecke des Betriebes sei die aktuelle Form der Produktion in Heidenreichstein nicht mehr zu erhalten - für einen potenziellen Nachfolger gelte das nicht unbedingt. „Man könnte die Verarbeitung anderer Sorten dazunehmen, müsste vielleicht Kleinigkeiten adaptieren, aber möglich ist es“, betont er. Wird es nichts mit der Nachfolge, bleibe nur die Auflösung des Standortes samt Gebäude und Inventar.

Die Produktion am heutigen Standort wurde 2014 eröffnet, in den Um- und Ausbau des ehemaligen Autohauses Katzian wurden laut Firmenangaben 1,2 Millionen Euro investiert. Auf rund 700 m² entstand ein Bereich für die Hanfnussschälung, die ehemalige Werkstatt wurde zum Lager, auch ein Ölpressraum und ein Abfüllraum wurden eingerichtet.

Als die Brennerei-Genossenschaft auf den Hanf kam

Der Hanfland-Standort in Heidenreichstein geht aufs Jahr 1928 zurück, als „Nowakorn“ als landwirtschaftliche Verschlussbrennerei mit 194 Mitgliedern gegründet wurde. Die Genossenschaft erzeugte Alkohol aus Kartoffeln und Getreide. Klein strukturierte Alkoholerzeugung ging in den 1990er Jahren zurück, Nowakorn begann mit der Pressung von Raps zu Öl. Wenige Jahre später begann die Erzeugung von Hanfnussöl. Mit einer Innovation: Als erster Betreiber weltweit gelang der Genossenschaft die Entwicklung einer Hanfschälanlage.

Mit den Jahren lieferten immer weniger Mitglieder Hanf, 2012 wurde die Genossenschaft in Heidenreichstein aufgelöst. Was folgte, war die Umwandlung in die HNV Hanfnuss Verarbeitungs GmbH um Marianne Houschko, Anton Hagenauer und Günther Schmid. 2013 übersiedelte der Betrieb ins Industriegebiet. Zwei Jahre später wurde die HNV Hanfnussverarbeitungs GmbH in die Hanfland GmbH integriert.

Ob die Geschichte noch einmal um eine Episode reicher wird, oder nun zu Ende erzählt ist? Das soll über den Sommer geklärt sein.