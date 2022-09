Nachfolger gefunden: Neuer Arzt für Gmünder ÖGK-Zahngesundheitszentrum

Werbung Blicke zurück & nach vor Anzeige 30 Jahre Hopferl: Ein Biertreff wurde zum Stadtwirtshaus

Das Gmünder Zahnambulatorium in der Hamerlinggasse 25 betreut Patienten aus dem ganzen Waldviertel, das nächste ÖGK-Zahngesundheitszentrum befindet sich erst in Krems. Zahnmediziner Bathuhan Tüküner absolvierte seine Ausbildung laut Gesundheitskasse an der Medizinischen Universität Wien. In Gmünd hat er demnach inzwischen auch eine neue Heimat gefunden.

Rückkehr zu Vollbetrieb mit neuen Öffnungszeiten

Nach Krankenstand und Pensionierung von Zoran Radenkovic in der ersten Jahreshälfte hat die ÖGK wie berichtet nach einem Nachfolger für die Stelle gesucht. Gescheitert sei es trotz mehrerer Interessenten vor allem an der örtlichen Lage des Zahngesundheitszentrums Gmünd. Die Ordination wurde deshalb über das Kremser Ambulatorium mitbetreut, war dadurch vorübergehend aber nur zweimal in der Woche geöffnet.

Das hat sich durch die geglückte Nachfolgesuche geändert: "Ab sofort ist 'Mein Zahngesundheitszentrum Gmünd' der ÖGK wieder von Montag bis Donnerstag geöffnet. Am umfangreichen Leistungsangebot ändert sich nichts, das ÖGK-Zahngesundheitszentrum bietet kompetente Beratung und hoch qualitative Behandlungen für Versicherte aller Kassen", spricht man bei der Gesundheitskasse von einer "Rückkehr zum Vollbetrieb".

