„Was wurde aus...“: ...dem St. Martiner Amtsleiter?

Der heute 75-jährige Emerich Bäck war und ist noch immer in seiner Heimatgemeinde eine „Institution“. Nach wie vor steht er der älteren Generation beim Ausfüllen von Anträgen und Formularen helfend zur Seite. „Sie sind es gewohnt, dass ich das übernehme. Außerdem bleibe ich immer am Laufenden und pflege so die Kontakte“, erzählt Bäck, der für sein Wirken mit dem Silbernen Ehrenzeichen des Landes und dem Goldenen Ehrenring der Gemeinde St. Martin ausgezeichnet worden ist. Nach seiner Pensionierung 2007 war er zehn Jahre beim Roten Kreuz tätig.

Gesundheitlich gehe es ihm nicht so schlecht, betont Bäck. Aber: „Vor vier Jahren wurde ich an der Wirbelsäule operiert und seither habe ich Probleme beim Gehen. Das schränkt schon ein.“ Rad- und Motorradfahrten seien nicht mehr möglich, ebenso Urlaube oder Ausflüge. Dafür geht er gerne spazieren, werkt im Haus und Garten. Mit seiner Gattin Gertrude spielt Emerich Bäck gerne Karten und trifft sich mit Freunden bei den wöchentlichen Stammtischen in Bad Großpertholz oder in Harmanschlag. „Auch das ist mir sehr wichtig“, sagt er.