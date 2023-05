„Was wurde aus...“ ... dem Gastro-Versorger Österreicher?

Er wurde in die Gastwirtschaft „hineingeboren“: Alfred Österreicher war das Älteste von vier Kindern und lernte schon in jungen Jahren im Lokal seiner Eltern viel über den Alltag in Dienstleistungsbetrieben. Neben einem Gasthaus, das als Jugendtreff in Heidenreichstein galt und als erstes im Waldviertel eine automatische Kegelbahn hatte, waren die Österreichers auch Nahversorger.

Alfred Österreicher führte das Lokal einige Zeit, ehe er die Führungsposition an seine Schwester Monika abtrat und sich selbst seinen Traum von der Eigenständigkeit erfüllte. Inzwischen nach Amaliendorf übersiedelt, versorgte er zahlreiche Betriebe mit Gastrotechnik-Geräten und Know-how. „Natürlich waren meine Mitarbeiter und ich im Dauereinsatz, denn wenn irgendwo ein Gerät seinen Geist aufgab, konnte eine Reparatur kaum aufgeschoben werden“, so Österreicher, der in seiner Jugend begeisterter Kicker war. Mittlerweile in Pension und körperlich etwas angeschlagen, ist „Fredy“, wie er stets genannt wurde, doch immer wieder bei Veranstaltungen anzutreffen.

