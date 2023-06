Optiker in Gmünder Neustadt geschlossen

Es war eine freudige Nachricht, als bekannt wurde, dass mit der gebürtigen Tschechin Libuše Křížová eine Nachfolgerin für die Kassenstelle für Augenheilkunde und Optometrie gefunden wurde. Sie übernahm nicht nur die Facharzt-Stelle, sondern auch die Ordination am Schubertplatz in Gmünd-Neustadt. Hingegen weniger erfreulich: Optik Hochhauser im Erdgeschoß des Gebäudes hat seine Pforten vor wenigen Tagen geschlossen.

Inhaber Peter Hochhauser begründet die Entscheidung mit einem Rückgang in der Nachfrage einerseits und einer schwierigen Personalsituation in der gesamten Branche andererseits. Seit rund 15 Jahren habe er den Optiker am Schubertplatz geführt - es handelte sich um eine Filiale neben dem Hauptgeschäft in Gerasdorf bei Wien. Zuletzt waren laut Hochhauser drei Mitarbeiter angestellt. Das Geschäftslokal ist inzwischen ausgeräumt und steht leer. Wie es dort weitergeht? „Wir sind mit mehreren Optikern wegen der Nachfolge im Gespräch“, sagt Michael Schreiber, sein Unternehmen ACACIO Immobilien ist seit einigen Monaten Eigentümer der Immobilie. Ob wieder ein Optiker gefunden wird, dashänge auch von der Personalfrage ab.

Alternativ könne er sich vorstellen, das Geschäftslokal zu Therapie- oder Ordinationsräumen umzuwandeln.