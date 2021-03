Er war Zeit seines Lebens mit Leib und Seele Land- und Gastwirt, auch die Feuerwehr war ihm stets ein Anliegen. Vergangenen Mittwoch verstarb Erwin Böhm aus Altmanns viel zu früh im 63. Lebensjahr.

Aufgewachsen in der Heidenreichsteiner Katastralgemeinde trat Erwin Böhm schon bald in die Fußstapfen seiner Eltern und übernahm 1980 neben der Landwirtschaft auch deren Gasthaus, das er gemeinsam mit seiner Frau Helga bis 2010 führte und es zum gerne besuchten Dorfmittelpunkt machte. Neben zahlreichen Veranstaltungen und gemütlicher Einkehr waren hier auch oft die „Kartendippler“ am Werk, wobei der Wirt selbst als guter Schnapser so manches Bummerl austeilte.

Jahrzehntelang für die Feuerwehr. Seine große Liebe galt neben der Familie auch der Feuerwehr im Heimatort, der er als aktives Mitglied seit 1975 angehörte und die er von 1986 bis 1995 als Kommandant erfolgreich führte, ehe er 1998 bis 2006 Unterabschnittskommandant war. Auch der Werkstoff Holz, von Waldarbeiten bis zu kunstvollen Schnitzereien, faszinierte den naturverbundenen, ruhigen und hilfsbereiten Familienmenschen, dem seine Angehörigen alles bedeuteten, und der dabei stets einen Ausgleich vom Alltagsstress fand.

Verabschiedung am 26. März. Um Erwin Böhm trauern nicht nur seine Familie und seine Feuerwehrkameraden, sondern alle, die ihn persönlich kannten. Die Verabschiedung von ihm erfolgt am 26. März um 14 Uhr mit einer Messe in der Pfarrkirche Heidenreichstein, während die Urnenbeisetzung zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis stattfinden wird.