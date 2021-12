Franz Reithofer verstorben: Litschau trauert um früheren Bürgermeister

Obwohl Franz Reithofer kein gebürtiger Litschauer war, prägte er die Stadtgemeinde und war von 1972 – die erste Zeit nach Bildung der Großgemeinde – bis 1994 ihr Bürgermeister. In seiner Amtszeit entstand unter anderem das Hoteldorf Königsleitn, heute Theater- und Feriendorf Königsleitn. „Franz hat immer versucht, Litschau voranzubringen und hat schon sehr früh erkannt, dass die wirtschaftliche Zukunft von Litschau auch im Tourismus liegt“, würdigt der aktuelle Bürgermeister Rainer Hirschmann seinen Vor-Vorgänger und „Wegbereiter“. Und: „Er war ein geselliger Mensch und immer mit Litschau verbunden.“ Auch beruflich: Als Lehrer hat Franz Reithofer an der Volksschule unterrichtet, wurde später Volksschul-Direktor in Schrems und schließlich Hauptschul-Direktor in Litschau.

Franz Reithofer hat sich auch auf Bezirksebene eingebracht: Bis 1995 war er Obmann des ÖVP-Gemeindevertreterverbandes im Bezirk Gmünd, saß zudem im Vorstand der Waldviertler Siedlungsgenossenschaft. Nach seiner Amtszeit als Bürgermeister war Franz Reithofer Bezirksobmann des Seniorenbundes, ehe er die Funktion 2010 an Werner Himmer übergab. Reithofer blieb weiterhin Ehrenobmann. Für seine Verdienste wurden ihm das Goldene Ehrenzeichen der Republik Österreich und das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich verliehen. Er war unter anderem auch Träger des Ehrenringes der Stadt Litschau, des Ehrenringes für Verdienste um die Gemeinden Niederösterreichs und des Ehrenringes der ÖVP.

Die Trauermesse findet am 20. Dezember um 14.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche Litschau statt. Die Möglichkeit zur Verabschiedung vom Verstorbenen wird es schon ab 10.30 Uhr geben.