Heidenreichstein: Mannhard Zeh ist verstorben

Am 3. April verstarb mit Mannhard Zeh aus Kleinpertholz ein Mann, der viele Jahre lang beeindruckende Aktionen im Rahmen der Kunst setzte, im 78. Lebensjahr.

Geboren in Wien und danach wohnhaft in der Heidenreichsteiner Katastralgemeinde, machte der Sohn des bekannten Malers Franz Zeh schon in jungen Jahren auf sich aufmerksam. Der Autodidakt beherrschte viele Maltechniken meisterhaft, war aber auch als Bildhauer erfolgreich, was etwa der von ihm geschaffene „Hauptplatz“ mit verschiedenen, in Stein gehauenen Köpfen zeigt. Im Zivilberuf war Zeh Hauptschullehrer. Er erwarb die „Franke-Fabrik“ und schuf dort Wohnungen sowie im Jahr 2000 eine Kunstgalerie, die schon bald zu den kulturellen „Hotspots“ des Waldviertels zählte. Ergänzend dazu schuf er in den Räumlichkeiten auch das Franz Zeh-Museum, das dem großen Künstler und Vater gewidmet ist.

Mit Mannhard Zeh verlor Heidenreichstein nicht nur einen großen Kunstschaffenden, sondern auch einen in seinem Wesen bescheidenen und liebenswerten Menschen, der sich stark mit der Natur verbunden fühlte und dies auch in seinen Werken zum Ausdruck brachte.

Das Begräbnis wird im engsten Familienkreis stattfinden.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.