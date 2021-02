Engagiert, zuverlässig und äußerst beliebt – vergangenen Sonntag verstarb mit dem Heidenreichsteiner Josef „Joe“ Apfelthaler (64) ein Mann, der sich schon von Jugend an bei Vereinen und Institutionen einbrachte und auf einen großen Freundeskreis zählen konnte.

Schon in jungen Jahren startete der in Altmanns aufgewachsene Textilfachmann beim FC Heidenreichstein seine Kickerkarriere, war im Winter als Skiläufer und Snowboarder unterwegs und entdeckte in den vergangenen Jahren mit dem Golfen eine neue sportliche Leidenschaft.

Viele unvergessene Schauspiel-Auftritte

Bekannt wurde Joe Apfelthaler jedoch mit seinen Darbietungen bei der Bühne Heidenreichstein, wo er so manche Hauptrolle meisterhaft spielte und auch als Regisseur tätig war. Unvergessen bleiben seine Auftritte bei diversen Faschingsveranstaltungen, wo er das Publikum sowohl musikalisch als auch mit diversen Sketches bestens unterhielt. Überhaupt war es neben der sportlichen Seite auch die künstlerische Tätigkeit, die Apfelthaler auszeichnete. So schuf er als Maler zahlreiche Kunstwerke, die er bei diversen Ausstellungen präsentierte.

Durch seinen Tod verliert Heidenreichstein nicht nur einen Kunstschaffenden der besonderen Art, sondern auch einen Menschen, der stets freundlich und hilfsbereit anderen zur Seite stand. Es besteht die Möglichkeit, am 19. Februar von 12 bis 14 Uhr in der Aufbahrungshalle Heidenreichstein Abschied von Josef Apfelthaler zu nehmen.