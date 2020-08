Eine Wirtin mit Leib und Seele, die für die Gastwirtschaft geboren war – so wird Erna Bachofner vielen in Erinnerung bleiben. Die „Singende Wirtin“ ist am 17. August im 84. Lebensjahr verstorben.

Bachofner stammte ursprünglich aus Sallingstadt (Gemeinde Schweiggers). Der Liebe wegen kam sie nach Süßenbach: 1958 heiratete sie – und zum Gatten bekam sie die Land- und Gastwirtschaft mit dazu. Mit Anfang 20 wurde Erna Bachofner zur Wirtin und bald darauf Mutter von vier Töchtern. Was nicht immer leicht miteinander vereinbar war: „Sie hat für das gelebt und war immer für die Gäste da. Das Familienleben kam dadurch auch manchmal zu kurz“, erzählt Tochter Erna Löhrl. Auch über die Grenzen von Süßenbach hinweg war Erna Bachofner als „Singende Wirtin“ bekannt.

Musik lockte auch Gäste von weiter her ins Dorf

Denn auch die Musik war ihr wichtig: „Sie hat gesungen und dazu mit der Gitarre gespielt. Das hat den Leuten gefallen.“ Viele Gäste kamen sogar von weiter her in die Kirchberger Katastralgemeinde Süßenbach, erinnert sich Bürgermeister Karl Schützenhofer, der selbst in der kleinen Ortschaft wohnt: „Für mich war sie eine Wirtin, wie man sie sich in einem Dorfwirtshaus vorstellt, die sich kein Blatt vor den Mund genommen hat.“

Mit Mitte 60 hat Erna Bachofner das Gasthaus übergeben. Jetzt wird es von der Familie – allen voran von Enkeltochter Sigrid Bauer-Löhrl – weitergeführt. Trotzdem half die Oma bis zum 80. Geburtstag aus. In den vergangenen Jahren verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand. Vor zwei Jahren zog sie ins Seniorenzentrum St. Martin in Zwettl und war auf den Rollstuhl angewiesen: „Das Team hat sich immer gut um sie gekümmert, dafür sind wir sehr dankbar. Es hat ihr dort gut gefallen“, sagt Erna Löhrl. Der Sinn für Geselligkeit und Gemütlichkeit ist geblieben: „Im Café Martini hat sie alle zusammen gebracht und die Leute unterhalten.“

Sie hinterlässt vier Kinder, fünf Enkelkinder und vier Urenkelkinder. Das Begräbnis findet am 24. August um 14 Uhr in der Pfarrkirche Süßenbach statt.