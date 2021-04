Die Stadt Schrems trauert um einen ihrer Wappenring-Träger: Der frühere Zollamts-Vorstand und in vielfachen Funktionen engagierte Langegger Franz Zimmel verstarb am 21. April nach längerer Krankheit, aber unerwartet, im 77. Lebensjahr.

Beruflich war der Verstorbene 42 Jahre – bis zur Pensionierung 2007 – im Zolldienst, stand unter anderem den Zollämtern Gmünd, Gmünd-Nagelberg, Krems und Tulln vor und wurde nach der Neuorganisation zum Zoll-Wirtschaftsraumleiter für Krems. Dabei setzte er auch jene Reformen um, die infolge der EU-Beitritte von Österreich und Tschechien das Zollwesen prägten. Die Zollstelle Gmünd-Nagelberg wurde unter Zimmels Mitwirkung aufgewertet.

„Was er angegriffen hat, das hatte Hand und Fuß.“ Bei der Anbahnung der Städtepartnerschaft zwischen Schrems und Třeboň (1991) habe sich Zimmel mit seinem Verständnis und seinem Wissen maßgeblich eingebracht, hebt Bürgermeister Karl Harrer nun hervor. Schrems trauere um einen Ehrenbürger und um eine wichtige Führungspersönlichkeit, wie es nur wenige gebe: „Franz hat überall mitgewirkt – und überall hat er den Zusammenhalt gefördert. Er war überaus korrekt und genau. Was er angegriffen hat, das hatte Hand und Fuß.“ Harrer erinnert sich daran, wie der Verstorbene 1990 die komplette Quartier-Organisation für gut 10.000 in allen Teilen des Waldviertels Übernachtende während der Schiffsmodell-WM in Schrems alleine bewältigte.

„Kamerad, wie er im Buche steht.“ Die größte Leidenschaft galt abseits des Berufes dem Fußballsport. Als Schiedsrichter, Schiri-Beobachter und Beobachtungs-Referent war Zimmel jahrzehntelang im Land unterwegs. Zwischen 2006 und 2007 war er ein Jahr lang auch Sektionsobmann beim ASV Schrems, in der Zeit brachte er durch den Kabinen-Zubau und Fan-Aktionen – Seite an Seite mit dem damaligen Moeller-Chef Theo Kubat – frischen Wind in den Verein. Unter anderem erlebten die Besucher in seiner Zeit den Weltmeister Raí Souza Vieira de Oliveira, Rapid-Legende Antonín Panenka oder Toni Polster.

Historisches Foto aus 2007: Franz Zimmel (3.v.l.) als ASV-Obmann mit Weltmeister Raí, Theo Kubat (†), Toni Polster, Antonín Panenka und Altbürgermeister Reinhard Österreicher. M. Lohninger/Archiv, M. Lohninger/Archiv

„Franz war ein Ehrenmann, ein Kamerad wie er im Buche steht“, sagt Hubert Pfeiffer, Ehrenobmann der Waldviertler Schiedsrichtergruppe und langjähriger Weggefährte. „Als ich in den 1970ern als Schiedsrichter begonnen habe, war Franz schon Unterliga-Referee. Er hat mich toll aufgenommen, mir alles gezeigt, mich in das ganze Geschäft eingeführt. Er war kompetent, bis zuletzt immer engagiert.“

Ruhig war Zimmels Ruhestand nicht, unter anderem engagierte er sich im Wanderverein Langegg und beim Roten Kreuz in der Leitung der Ortsstelle Schrems sowie Bezirksstelle Gmünd. Seine vielfältigen Erlebnisse an der Grenze schrieb er für das Buch „Grenzfälle“ (2016) nieder. Genauso verfasste er mehrere Gedichtbände – noch wenige Tage vor seinem Ableben stellte er der NÖN ein Frühlingsgedicht zur Verfügung (siehe rechts).

Abschied am 30. April. Die Verdienste des Regierungsrates Zimmel wurden nicht nur von der Stadt Schrems gewürdigt, er war unter anderem auch Träger des Großen Ehrenzeichens des Landes NÖ und Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich.

Franz Zimmel wird am 30. April zwischen 11 und 14 Uhr in der Pfarrkirche Langegg aufgebahrt, die kirchliche Trauerfeier findet danach im Familienkreis statt.