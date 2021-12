Trauer um Litschauer Unikat

Ein Litschauer Unikat ist nicht mehr: Der pensionierte Wagnermeister Kurt Viertlmayr verstarb am 4. Dezember im Alter von 76 Jahren.

Viertlmayr, der das Wagnerhandwerk bei seinem Großvater Wenzel Katzenbeisser erlernt und dessen Werkstätte übernommen hatte, war immer bestrebt, Altes für die Nachwelt zu erhalten. Seine Leidenschaft galt dem Restaurieren alter Kutschen. So renovierte er die 1910 gebaute Bestattungskutsche der Stadt Litschau mit viel Herzblut. Auch in Tschechien hinterließ Viertlmayr Spuren. Gemeinsam mit dem damaligen Pater Bonfilius startete er 2003 die Renovierung der Kirche von Kropfschlag (Mýtiny), sorgte für neue Fenster und eine Tür. Die verfallene Kirche ist das einzige Gebäude, das an den einst 600 Bürger zählendend Ort erinnert. Die Gemeinde Nové Hrady und ein Verein arbeiteten an der Kirche weiter., mttlerweile finden hier Ausstellungen und Konzerte statt.

In der Wallfahrtskirche Maria Trost in Brünnl (Dobrá Voda) errichtete Viertlmayr eine neue Tür, damit begann eine tiefe Freundschaft zu Bonfilius. Nach dem Tod des auch im Waldviertel bekannten Paters 2005 errichtete Viertlmayr – der in jungen Jahren auch in Afrika tätig gewesen war – ein „Gedenkbankerl“ vor dem Kloster Nové Hrady. Dafür wurde er auch von der Tschechischen Botschaft geehrt.

In Litschau war er als kritischer und sehr aktiver Mitbürger bekannt. „Er hat hier viele Bänke errichtet“, sagt Bürgermeister Rainer Hirschmann. Viertlmayr setzte unter anderem Filmvorführungen im Herrenseetheater und die Gründung des Filmklubs um, „grub“ den Film „Der letzte Cowboy“ – der in den 1970er-Jahren in Litschau und Umgebung gedreht worden war – aus. 2003 wurde dieser „Schmalek-Film“ erstmals wieder öffentlich gezeigt.

Die Verabschiedung von Kurt Viertlmayr fand am 14. Dezember in der Stadtpfarrkirche Litschau statt. Die Beisetzung der Urne erfolgt später im engsten Familienkreis.