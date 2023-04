Vielseitige Künstlerin: Trauer um Martina Lukits-Wally aus Gmünd

Trauer um eine vielseitige Künstlerin in der Stadt Gmünd: Im Alter von 66 Jahren ist Martina Lukits-Wally verstorben. Sie wirkte in den vergangenen Jahrzehnten sowohl als Autorin als auch als Malerin und betrieb 15 Jahre lang ihr Atelier in der Gmünder Bahnhofstraße.

Martina Lukits-Wally entschied sich nach der Matura für ein Lehramtsstudium (Englisch und Russisch) an der Universität Wien. Nachdem sie einige Jahre in ihrer Heimatstadt unterrichtet hatte, gab sie 1990 ihre Lehrtätigkeit auf und widmete sich nur mehr der Malerei und der Schriftstellerei. Nach einigen Jahren in Wien kam sie später wieder ins Waldviertel zurück, in das „Wellnessrevier“, wie sie im Buch „Wenn Gedanken kreisen“ ihre Heimat bezeichnete. Als Autorin veröffentlichte sie zahlreiche Lyrikbände und Prosabücher.

Ihre Werke „Schnappschüsse superspezial“, die sich mit dem Stilmittel der Alliteration (derselbe Anfangslaut) bzw. des Tautogramms (derselbe Anfangsbuchstabe) beschäftigten, sowie ihre schicksalhaften Erzählungen „Das Tor zur Vergangenheit“ wurden 2018 in zweiter Auflage aufgelegt.

Als Malerin widmete sie sich vor allem Landschaftsbildern in verschiedenen Techniken. In Gmünd betrieb sie von 2006 bis 2021 ein Atelier in der Bahnhofstraße. Martina Lukits-Wally verstarb am 6. April. Die Verabschiedung findet im engsten Familienkreis statt.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.