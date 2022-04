Waldenstein trauert um Franz Jenny

Die Gemeinde Waldenstein trauert um einen einst langjährigen Gemeinderat: Franz Jenny ist am 6. April im 77. Lebensjahr verstorben. Der Albrechtser hatte von 1995 bis 2010 und 2015 bis 2020 ein Mandat inne, war von 2000 bis 2010 zudem geschäftsführender Gemeinderat für die SPÖ und hat zuletzt viele Jahre das einzige verbliebene Mandat seiner Fraktion im Gemeinderat vertreten, ehe er 2020 an Dominik Pauer übergeben hat.

Betroffen macht der Todesfall auch Bürgermeister Alois Strondl: Die Zusammenarbeit sei immer respektvoll gewesen, er habe Jenny hoch geschätzt. Für sein Engagement in der Gemeinde wurde Franz Jenny erst Ende März das Verdienstzeichen in Silber verliehen. Das Begräbnis findet am 19. April in Waldenstein statt.

