Waldviertler Kur- und Tourismuspionier: Manfred Pascher ist tot

Tiefe Trauer im Waldviertel um einen der ganz großen Visionäre: Manfred Pascher, der einst das Moorheilbad Harbach als heutigen Leitbetrieb der „Beste Gesundheit“-Gruppe mit 1.800 Betten und 1.500 Arbeitsplätzen aufgebaut hatte, ist tot. Pascher verstarb nach einem bewegten Leben am 11. November im 80. Lebensjahr.

Dass das Lebenswerk des gelernten Bäckers und Zuckerbäckers weit über seinen Heimatbezirk Gmünd und das Waldviertel hinaus strahlt, hatte der damalige Landeshauptmann Erwin Pröll schon 2015 – als die Straße zum Moorheilbad zur „Manfred-Pascher-Straße“ benannt wurde – aufgezeigt.

Pröll damals: Pascher habe mit dem 1980 eröffneten Kurhaus den Grundstein für den nun mit Partnern größten NÖ-Tourismusbetrieb gelegt, „dein Lebensweg ist der Erfolgsweg des Landes geworden! Du hast eine neue Form des Tourismus in unserem Heimatland begründet. Der Gesundheits-Tourismus wurde durch Manfred Pascher geprägt – und ist eine wesentliche Säule geworden.“

Ein Traum platzte, aber eine Vision entstand

Wie steinig dieser „Erfolgsweg des Landes“ gewesen war, und wie viele Puzzleteile oft in Kleinarbeit zusammengefügt werden mussten („ich wurde nicht nur einmal zum Narren erklärt“), das hielt Manfred Pascher in seiner vor wenigen Monaten erschienenen Autobiografie fest.

Nach der Bäckerlehre beim Vater in Harbach und einer erfüllenden Zeit als Zuckerbäckerlehrling in Spitz an der Donau hatte er den Traum von der Konditorei in der Ferne wegen einer Erkrankung des Vaters aufgeben müssen. Schon als 21-Jähriger übernahm er den vom Großvater gegründeten Betrieb in Harbach – und beschloss, die Perspektivenlosigkeit in den einst vier Gemeinden zwischen Nebel- und Mandelstein – Harbach, Lauterbach, Hirschenwies, Wultschau – mit Abwanderung und fehlenden Arbeitsplätzen im Grenzraum nicht einfach hinzunehmen.

Er erweiterte die Bäckerei um einen Gemischtwarenhandel, engagierte sich in Feuerwehr, Wirtschaftsbund und Gemeinderat. In den frühen 1970er Jahren gelang in der vom Land NÖ forcierten Welle der Gemeindefusionen die Einung der vier Talgemeinden zur „Großgemeinde“, dafür zahlte das Land fast zur Gänze den für die Orte unleistbaren Straßenbau von Wultschau nach Harbach. Den wiederum sah Pascher als Grundlage für seine Vision: die Ausweitung des Sommertourismus im Tal – da bereits nach Senftenberg zweitstärkste Tourismusregion im Waldviertel – zur dauerhaften Sicherung der Jobs im Gewerbe.

Lokale Kräfte wurden gebündelt, Partner in Kärnten gefunden

Aus dem Ringen um die Fusionierung („das Kirchturmdenken war fürchterlich“) blieb eine tiefe Freundschaft und intensive Zusammenarbeit zwischen Manfred Pascher und dem damaligen Lauterbacher Vizebürgermeister Franz Himmer (verstorben 1988), die Pascher später als Basis auch für die Entstehung des Moorheilbades nannte. Um Obmann Pascher wurde ein Fremdenverkehrsverein gegründet, der Gemeindevertreter, Betriebe und Vereine in ein Boot holte. Ideen von Badeteich bis Minigolf und Langlauf wurden gemeinsam umgesetzt, eine Kuranstalten-Entwicklungs-GmbH gegründet – mit den Vereinsvorständen als Gründungsmitgliedern.

Pläne für ein Kurhaus mit 40, vielleicht 50 Ganzjahres-Jobs bekamen trotz Rückschlägen und vielen leeren Kilometern Konturen. Auf der Suche nach einem Naturheilmittel mit Alleinstellung wurde man im „warmen Gatsch aus dem Torfstich, der einem Gemeinderat Linderung bei Schulterschmerzen gab“, fündig. Nach und nach wurde die Finanzierung auf die Beine gestellt, auch dank einer 50:50-Partnerschaft mit einer Gruppe um das Kurhaus Althofen in Kärnten, an dem sich das Kurhaus in Harbach auch hinsichtlich Qualität, Betten, Therapieangebot oder Einrichtung orientieren konnte.

Moorheilbad als Leitbetrieb für sieben „Beste Gesundheit“-Partner

1980 wurde das Moorheilbad Harbach schließlich mit innovativem Energie-Konzept eröffnet, die erste Expansion war bereits 1981 erforderlich. Die Bäckerei – für deren Fortbestand er eigentlich all die Steine ins Rollen gebracht hatte – musste Pascher 1983 angesichts der rasanten Entwicklungen aufgeben.

Das Moorheilbad behauptete sich als Gesundheits- und Rehabilitationszentrum, fand aber genauso in Form des NÖ Tourismuspreises 1999 Bestätigung. Heute steht es im Zentrum der „Beste Gesundheit“-Partnerschaft, der auch Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs, Gesundheitsresort Königsberg Bad Schönau, Gesundheits- und Kurhotel Badener Hof, Lebens.Resort Ottenschlag, Lebens.Med Zentrum Bad Erlach sowie Lebens.Med Zentrum St. Pölten angehören.

Pascher als Motor für zahlreiche weitere Projekte.

Im Firmen- und Projektgeflecht um seine Person entstanden neben der „Beste Gesundheit“-Partnerschaft unter anderem 1983 die Waldviertler Incoming zur touristischen Vermarktung des Viertels (2016 verkauft), der Ökologische Kreislauf Moorbad Harbach (1991) für die Sicherung regionaler Öko-Produkte als Alleinstellung fürs Moorheilbad, für den auch Bio-Molkerei, Schlachthof und Heizwerk errichtet wurden, oder das Gesundheitszentrum Zwettl als Ambulatorium für physikalische Medizin (2005).

1988 wurde zudem der alte Braugasthof in Weitra reaktiviert und zum Brauhotel Weitra mit 60 Betten umgebaut. Nach 1990 wagte sich Pascher mit drei „Robinson-Clubs“ vorübergehend auch in die rein touristische Sparte.

Hoch aktiv auch in der Politik und Interessenvertretung

29 Jahre lang – bis 1999 – hat Manfred Pascher zudem dem Harbacher Gemeinderat angehört, 1984/85 auch als Bürgermeister. Zwischen 1975 und 2000 war er in verschiedener Funktion Berufsvertreter in der Wirtschaftskammer, etwa als Bezirksinnungsmeister der Bäcker (1975-1981), 15 Jahre als oberster Fachvertreter für Privatkrankenanstalten und Heilbäder in Niederösterreich und von 1995 bis 2000 als Fachverbandsobmann-Stellvertreter für Kurbetriebe in Österreich. Zwischen 2000 und 2005 wirkte er als Gmünder Bezirksobmann im Wirtschaftsbund.

Geschäftsführer-Funktionen übergab er zwischen 1992 und 2017 nach und nach an seine Töchter Karin Weißenböck und Doris Walter, die sein Lebenswerk erfolgreich weiterentwickelten. Im Moorheilbad mit 450 Mitarbeitern und 600 Betten ging die Führung vorigen Winter bereits an Enkelin Viktoria Magenschab über.

Begräbnis am kommenden Samstag

Manfred Pascher war seit 2000 Ehrenbürger seiner Heimatgemeinde und seit 2013 Träger des „Großen Ehrenzeichens für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich“.

Der am 11. November nach längerer Krankheit, aber doch plötzlich Verstorbene hinterlässt seine Gattin Margarete, die er zeitlebens als zentrale Stütze für alle seine Errungenschaften genannt hatte, seine Töchter Karin Weißenböck und Doris Walter sowie Sohn Manfred Pascher, fünf Enkel- und drei Urenkelkinder. Das Begräbnis findet am 19. November in Harbach statt.

Reaktionen zum Ableben Manfred Paschers

Johanna Mikl-Leitner Foto: NLK/Pfeiffer

„Manfred Pascher war nicht nur ein Visionär, er war vor allem ein Anpacker und Umsetzer. Er hat die Gesundheits-Landschaft in ganz Niederösterreich mit seinen Einrichtungen bereichert und hochwertiger gemacht. In all seinen Zentren war und ist aber nicht nur medizinische Kompetenz beheimatet, seine Gesundheitszentren sind zugleich auch wichtige Leitbetriebe für mehr Arbeitsplätze und wirtschaftliche Entwicklung in den jeweiligen Regionen. Seine Leistungen verdienen größte Wertschätzung und Anerkennung!“

Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau

Johannes Püspök Foto: Moorheilbad Harbach

„In mehr als 40 Jahren habe ich Manfred Pascher als einen zielstrebigen, dynamischen, sehr genauen und überlegten Menschen kennengelernt, der Visionen konsequent verfolgte. Er hatte für Mitarbeiter immer ein offenes Ohr, war für Ideen offen, blickte über den Tellerrand und hatte auch das Übermorgen im Auge – etwa, als er früh die Geschäftsführung im Moorheilbad abgab, um neue Projekte zu ermöglichen. Manfred stand zu den frühen Wegbegleitern, der Erfolg stieg ihm nie zu Kopf: Er hat sich eine bemerkenswerte Bescheidenheit und Demut erhalten.“

Primarius Johannes Püspök, Ärztlicher Leiter Moorheilbad Harbach

Erwin Weber Foto: privat

„Anfangs saßen wir in kleiner Gruppe in Manfreds Bäckerei zusammen, wurden teils als Spinner belächelt. Letztlich hat er aber die gesamte Region verändert. Ich werde Manfred als einen ‚raren Mann‘ in Erinnerung halten – neugierig, visionär, gerecht. Er hat sehr genau das Für und Wider zu Ideen abgewogen – und ein Konzept gegen alle Rückschläge durchgezogen, sobald er sich dafür entschieden hatte. Manfred war auch ein Familienmensch, gesellig und beliebt: Jeder weiß, was er geschaffen hat.“

Erwin Weber sen., Gründungsgesellschafter

